In Kartons, auf dem Fußboden, in Regalen – überall reihen sich leere Wein- und Spirituosenflaschen auf. Was wirkt wie die Überreste einer feuchtfröhlichen Party, ist das Materiallager von Reiner Brand. „Die Flaschen sind doch viel zu schade zum Wegschmeißen. Man kann noch tolle Sache daraus machen.“ Was andere im Glascontainer entsorgen würden, bekommt in seiner Werkstatt ein zweites Leben. Der Warnemünder verwandelt Altglas in Windlichter und Trinkgefäße.

Die Idee dazu kommt ihm auf See. Denn eigentlich ist Brand Kapitän und steuert Containerschiffe über die Weltmeere. Durch die Corona-Pandemie sitzt er derzeit zwar auf dem Trockenen. Doch auf seinen Fahrten habe er oft erlebt, dass Crewmitglieder leichtfertig Müll über die Reling werfen.

Aus Müll wird Nützliches

„Müllentsorgung an Bord ist ein Riesenproblem. Vieles landet im großen Teich.“ Dieser Umweltverschmutzung habe er etwas entgegensetzen wollen. „Ich fing an, leere Flaschen zu sammeln.“ Besondere Buddeln behielt er. „Aber ich kann Flaschen noch so schön finden, ich stell’ mir nicht tausend Stück ins Regal.“ Die Lösung: Er arbeitet Leergut zu Nützlichem um.

Und so funktioniert's: Zunächst sägt Reiner Brand mit einem wassergekühlten Fliesenschneider die Flaschenhälse ab. Kanten entschärft er mit Diamantschleifpads. Dann geht’s richtig heiß her: In einem Brennofen, den Brand einer Töpferin abgekauft hat, bringt der Upcycler die Gläser auf Temperatur. Binnen weniger Stunden heizen sich die Rohlinge auf bis zu 1000 Grad Celsius auf und sind anschließend bereit für die Flamme.

Mit einem Gasbrenner bringt Brand die Flaschenränder zum Glühen. Dabei werde sie feuerpoliert und so rund, dass man später gefahrlos aus den Gefäßen trinken kann. Kein Glas gleicht dem anderen. „Während der Wärmebehandlung kommt es zu Spontanverformungen, jedes Stück ist ein Unikat“, sagt Brand.

Selbstversuch mit Scherbenregen

Die Technik hat sich der Warnemünder selbst erarbeitet. Ein Prozess mit vielen Fehlschlägen und jeder Menge Scherben. „Zu Beginn hat’s oft geknallt und von zehn Gläsern hab’ ich acht zerschossen“, erzählt Brand und lacht. Jetzt glücken die meisten Glasarbeiten. Für manche davon muss er nicht mal den Ofen anschmeißen.

Spirituosenflaschen funktioniert der Tüftler zu Seifenspendern um. Und wenn Brand eine Magnumflasche köpft, dann in der Regel nicht, um sie zu leeren. Er macht eine Vase draus. Wobei, die Idee, sich erst eins, zwei Schluck von dem zu genehmigen, was ursprünglich in seinen Flaschen steckt, und anschließend das Leergut zu verwerten, das habe was für sich, scherzt Brand.

Doch so viele Buddeln, wie er braucht, könnte er allein nie austrinken. Brand lässt andere für sich süppeln: Die Warnemünder Weinbar „DeJa.bo“ sammelt Leergut für ihn. Im Gegenzug hat er das Lokal mit Schwenkern beliefert. In denen schenkte „DeJa.bo“-Chef Jan Richter während des Corona-Lockdowns „Wine to go“ aus.

Windlichter schmücken Filmfestival

Die Pfandgläser seien so gut angekommen, dass die meisten Gäste sie als Souvenir mitnahmen, erzählt Brand stolz. Inzwischen werden seine Glasprodukte in der Weinbar und im gegenüberliegenden Laden-Café „Warnefornien“ verkauft. Zudem bietet er sie in seinem Onlineshop an.

Dass er mit Altglas mal Geld verdient, hätte sich Reiner Brand kaum träumen lassen. Zunächst sind es Freunde und Bekannte, für die er Flaschen upcycelt. Im Sommer 2019 kommt der erste Großauftrag: Brand stattet das Naturfilmfestival auf dem Darß mit Windlichtern aus. Das hat er seiner Lebensgefährtin zu verdanken. Ihr gehört die Eventagentur Adebar, für die auch Brand arbeitet. Das Paar lebt sowohl auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst als auch in Warnemünde.

Stadtsoldat und Steam-Punk-Fan

Die Wohnung im Ostseebad hat Reiner Brand nicht nur mit seinen Glasprodukten, sondern auch mit Antiquitäten bestückt. Brand hat ein Faible für Historisches. Das lässt sich am Mobiliar ablesen und an seiner Garderobe. Für seine Auftritte als Stadtsoldat, für den Karneval in Venedig, für Steam-Punk-Partys – für jede Gelegenheit hat Brand das passende Kostüm.

Sein buntes Hut- und Jackensammelsurium ist gut verwahrt im Schlafzimmerschrank – noch so eines von Brands Upcycling-Projekten: Das Möbelstück wurde mit geschichtsträchtigen Holztüren individualisiert. Viele solcher Einzelstücke finden sich in Brands Wohnung. Er mag das Besondere, 08/15-Massenware von der Stange sind augenscheinlich nicht sein Ding.

Deshalb ist Brand für die Sonderwünsche anderer offen: Wer seine Lieblingsflasche zu etwas Nützlichem wie einem Seifenspender umfunktionieren möchte, ist bei Reiner Brand an der richtigen Adresse. Allerdings: Ein Restrisiko, dass er statt eines Schmuckstücks einen Scherbenhaufen produziere, bestehe, sagt er. „Es ist Glas, da kann auch mal was schiefgehen.“

Ginflasche mit leuchtender Krake

Sein schönstes Glas hat Reiner Brand mit Licht in Szene gesetzt: Eine Ginflasche mit Doppelhenkel am Hals erleuchtet nun als Tischlampe mit Krakenmotiv-Schirm das Wohnzimmer. Die Pulle ist ein Mitbringsel von einer seiner Schifffahrten.

Der See will der Kapitän treu bleiben. An Land will sich Brand weiter im Flaschen-Upcycling austoben. „Ich habe noch viele Ideen.“ Und vielleicht geht ihm auf seiner nächsten Fahrt wieder eine Buddel ins Netz, die er in ein nützliches Schmuckstück verwandeln kann.

