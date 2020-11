Rostock

Ulrike Kleist ist schon seit 20 Jahren Mitglied des Rostocker Karneval Clubs (RKC). Mit 15 fing sie dort als Tänzerin an und blieb bis heute. In diesem Jahr wurde die gebürtige Rostockerin gemeinsam mit ihrem Partner Sven Roth zum Prinzenpärchen der Stadt gekürt.

Am 11. November, dem Beginn der Karnevalsaison, hätten die beiden mit dutzenden ihrer Vereinsmitglieder einen bunten Umzug durch die Kröpeliner Straße Richtung Rathaus geführt. Die Corona-Pandemie machte dem traditionellen Rathaussturm aber einen Strich durch die Rechnung.

Die Stimmung wollten sich die Jecken trotzdem nicht verderben lassen und ließen sich eine Alternative einfallen. In diesem Jahr erobern die Karnevalisten das Rathaus digital. Karnevalsprinzessin Kleist zeigt sich zuversichtlich: „Es ist natürlich anders als sonst, aber wir starten trotzdem mit einem schönen Gefühl in die Saison.“

Schlüsselübergabe im Digitalformat

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ziehen die Jecken diesmal nicht durch die Straßen und führen auch kein Programm im Rathaus auf – leider auch nicht im Kleinformat und coronakonform, wie bis Ende Oktober noch geplant war. „Aber wir wären keine Karnevalisten, wenn wir hier keine Lösung parat hätten, um wenigstens virtuell die Session zu eröffnen“, erzählt Vereinsmitglied Joachim Wolber.

Am 11. November um 11:11 Uhr schaltet der Verein auf seiner Internetseite ein Video frei, in dem die traditionelle Schlüsselübergabe des Oberbürgermeisters Claus-Ruhe Madsen an das Prinzenpärchen zu sehen ist. Außerdem verspricht der Verein eine unterhaltsame Rede mit humorvollen Bezügen zur aktuellen Weltsituation. Auch eine Rede von Madsen wird zu sehen sein.

Oberbürgermeister Claus-Ruhe Madsen bereitet die traditionelle Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar vor. Quelle: Rostocker Karneval Club

Bis zum Schluss gehofft

Dass die Karnevalssaison nicht in gewohnter Form eröffnet werden kann, bedauern die Vereinsmitglieder sehr, berichtet Joachim Wolber. Der 50-Jährige kommt aus Köln und ist mit der fünften Jahreszeit aufgewachsen. „Man wird da halt so reingeschmissen“, lacht er. Mit 25 trat er in seinen ersten Karnevalsverein ein. 2007 zog er nach Rostock und unterstützt die Rostocker Karnevalisten seither.

Noch bis Anfang November hoffte der Verein, den Rathaussturm zumindest in kleiner Form feiern zu können. “Wir wollten das zuerst in abgespeckter Variante organisieren, mit maximal 30 Leuten im Rathaus“, so Wolber. „Aber als die Corona-Fallzahlen immer mehr wurden, haben wir gemerkt, dass selbst das zu viel des Guten wäre.“ Auch die Feier zum 30-jährigen Jubiläum des RKC am kommenden Wochenende musste abgesagt werden – schon im Frühjahr, als klar war, dass die Lage in diesem Jahr schwierig bleiben würde.

Zuversicht und Optimismus

Trotz Corona-Pandemie sei die Stimmung unter den rund 90 Vereinsmitgliedern gut, betont Wolber. „Wir sind zuversichtlich, dass es bald wieder normal weitergehen kann. Wichtig ist nur, dass wir irgendwann wieder live vor Zuschauern auftreten können.“ Auch die Absage der Feier zum 30. Jubiläum sei zu verkraften. „Schließlich ist bald 33. Jubiläum und das hat für Karnevalisten ja sowieso eine viel größere Bedeutung.“

Auch das Prinzenpaar, Ulrike Kleist und Sven Roth, ist optimistisch. „Natürlich bin ich traurig, dass es dieses Jahr anders ist, aber man darf sich auch nicht hängen lassen“, sagt Kleist. Die 35-Jährige betont auch die guten Dinge, die das Jahr brachte. „Wir sind als Verein mehr zusammengewachsen.“

Auch Vereinssitzungen konnten bisher – über Videokonferenzen etwa – abgehalten werden. Tanz- und Trainingsstunden in Sporthallen waren bis Anfang November ebenfalls möglich. „Die Vereinsarbeit lief im Großen und Ganzen weiter“, berichtet Kleist.

Dass viele große Veranstaltungen ausfallen, nehme Druck von den Jecken, sagt Sven Roth. „Das hat natürlich ein bisschen Stress rausgenommen“, gesteht der 50-Jährige. Die aktuelle Arbeit – vor allem die Organisation für den digitalen Rathaussturm – empfand er zwar als mühsam. „Trotzdem hat das alles sehr viel Spaß gemacht und deshalb war es auch eine lockere Geschichte.“ Sein Wunsch für die Zukunft: „ Karneval wieder so erleben, wie man ihn kennt.“

Von Anh Tran