Rostock

Die Freude ist groß beim FC Hansa Rostock und seinen Anhängern. Denn am kommenden Wochenende darf der Fußball-Zweitligist das Ostseestadion zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zu 75 Prozent auslasten. Das heißt, dass zum Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) bis zu 21 750 Zuschauer in die Arena dürfen. Bislang waren wegen der Corona-Bestimmungen lediglich 14 500 erlaubt.

Für das Duell gegen Sandhausen verlost die OSTSEE-ZEITUNG zehn mal zwei Eintrittskarten. Dazu müssen Sie lediglich eine Frage richtig beantworten und schon landen sie im Lostopf, aus dem dann die Gewinner gezogen werden.

Zum Gewinnspiel geht es hier.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Eintritts-Karten können dann Zuhause ausgedruckt werden. Beim Einlass ins Ostseestadion gilt die 3-G-Regel (genesen, geimpft, getestet).

Von Christian Lüsch