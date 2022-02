Rostock

Kassieren Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft Sitzungsgeld fürs Nichtstun? Wenn es nach Sybille Bachmann (Rostocker Bund) geht, schon. Ihre Kritik: Einige Mitglieder von Rostocks wichtigstem Gremium nehmen ihre Wahl zum Stadtvertreter nicht ernst, vertreten gar nicht, weil sie nur selten an den Sitzungen teilnehmen oder sich in der Pause verdrücken. Bachmann fordert nun, die Sitzungspauschaule zu kürzen.

Auf dem Kieker hat sie vor allem den fraktionslosen René Eichhorn – der selbst einmal zu Bachmanns Rostocker Bund gehörte – und Thomas Koch von der AfD. Auf einer Liste hat Sybille Bachmann alle Fehlzeiten seit September 2020 vermerkt. Auch Steffen Wandschneider-Kastell (SPD) und Stefan Porst (Grüne) tauchen dort auf – allerdings mit gerade einmal vier Fehlzeiten, in immerhin mehr als zwei Jahren. Verkraftbar.

Sitzungspauschale könnte gekürzt werden

Dennoch will Bachmann anregen, über die Sitzungspauschale nachzudenken. Immerhin bekommen die gewählten ehrenamtlichen Stadtvertreter 300 Euro pauschal im Monat und je 60 Euro pro Bürgerschaftssitzung, bei den meisten kommen weitere Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Ausschüssen hinzu.

Die 60 Euro bekommen sie auch, wenn sie vor Ende der meist etwa sechs Stunden langen Bürgerschaftssitzung gehen. Bachmann sagt: „Es ist aber ihre Pflicht, daran teilzunehmen. Das ist alles in der Kommunalverfassung nachzulesen.“ Zudem stehe es in der Geschäftsordnung der Bürgerschaft.

„Es ist ihre Pflicht, an den Sitzungen teilzunehmen. Das ist alles in der Kommunalverfassung nachzulesen.“ Sybille Bachmann; Rostocker Bund Quelle: privat

Neben der Erhebung von einem Ordnungsgeld habe die Fraktion Rostocker Bund laut Bachmann angeregt zu prüfen, ob es möglich sei, den pauschalen monatlichen Betrag zu kürzen. Zudem hat sie ein weiteres Argument: Gewählte Mitglieder der Bürgerschaft, die nicht bei den Sitzungen auftauchen, verhöhnen ihrer Ansicht nach den Wählerwillen. „Diese Wählerstimmen finden einfach nicht statt“, so Bachmann.

Bürgerschaftspräsidentin: Hohe Anerkennung für ehrenamtliches Engagement

„Die Mitglieder der Bürgerschaft sind ehrenamtlich tätig. Ihnen gebührt hohe Anerkennung, sich neben dem Beruf auch noch so zeitintensiv in der Bürgerschaft zu engagieren.“ Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Die Linke) Quelle: Ove Arscholl

Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) sieht das etwas entspannter als Sybille Bachmann. Sie wolle die Anregung zwar mit ins Präsidium nehmen und prüfen, sie sagt aber auch: „Die Mitglieder der Bürgerschaft sind ehrenamtlich tätig. Ihnen gebührt hohe Anerkennung, sich neben dem Beruf auch noch so zeitintensiv in der Bürgerschaft zu engagieren.“

Die Präsidentin könne das Problem so nicht erkennen. „Jedes Bürgerschaftsmitglied kann sich auch bei mir entschuldigen, wenn es verhindert ist. In der Regel ist das auch so der Fall“, sagt Regine Lück. Das sei zudem ein ganz normaler Vorgang. Bis in zwei Fällen hätten sich alle immer entschuldigt. Und ja, nach der Pause der oft bis zu sechs Stunden langen Bürgerschaftssitzungen, verabschieden sich auch mal Stadtvertreter – dahinter steckten meist private Gründe.

Die Regeln der Geschäftsordnung, könnten, so Lück, zwar geändert werden, wenn ein Antrag dazu eingehe. „Wir müssen aber erst prüfen, ob wir rechtlich dazu überhaupt in der Lage sind“, erklärt Regine Lück weiter.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Frau Bachmann soll lieber vor ihrer eigenen Tür kehren. Ich entschuldige mich immer, wenn es geht.“ René Eichhorn, fraktionslos Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Der fraktionslose René Eichhorn wehrt sich gegen die Vorwürfe seiner einstigen Fraktionschefin Sybille Bachmann. Er sagt: „Sie soll lieber vor ihrer eigenen Tür kehren.“ Er habe sich meistens bei der Präsidentin entschuldigt, wenn er es nicht mehr zur Bürgerschaftssitzung geschafft habe. „Wenn ich mal auf der Autobahn feststeckte zum Beispiel“, so Eichhorn. Er müsse für seinen Beruf – er bilde junge Menschen in Pflegeberufen aus – viel pendeln. Dies rechtfertige Fehlzeiten.

Von Michaela Krohn