Rostock

Fast jeden Tag ist sie auf der Warnow unterwegs, fährt mit der Crew und Urlaubern vom Rostocker Stadthafen nach Warnemünde und zurück. Ihr gehört MS ,,Hansestadt Rostock‘‘ – das Flaggschiff der „Blauen Flotte“. Kathrin Schütt setzt sich seit einigen Jahren in der Männerdomäne der Fahrgastschifffahrt durch. Das Familienunternehmen in dritter Generation führt sie weiter. Der Schütt’sche Firmen-Verbund besteht aus drei selbstständigen Reedereien mit insgesamt vier Ausflugsschiffen.

„Ich kann mir nichts anderes vorstellen“, sagt die 51-Jährige. Ihr Job sei zwar sehr anstrengend, aber auch sehr abwechslungsreich. „Wir sind zwar jeden Tag auf dem Wasser, aber kein Tag gleicht dem anderen“, schwärmt sie. Rostock zu präsentieren und Gästen zu zeigen, wie schön die Stadt ist, sei wie ein Motto des Unternehmens. „Das machen wir auch sehr gerne. Nicht umsonst heißt unser Schiff wie die Stadt“, schmunzelt die Reederin.

Übergabe war ein festlicher Akt

Es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, selbst mal ein Schiff zu haben, erzählt sie. Und in der Silvesternacht 2017/18 war es dann so weit: „Da hat mir mein Vater das Schiff offiziell überreicht, symbolisch mit einer Flasche Champagner und einem Schild mit einem Schlüssel“, erinnert sich die 51-Jährige. Seit ihr Vater 1991 die „Blaue Flotte“ gegründet hat und die Hafenrundfahrten ins Leben rief, sei sie immer im Betrieb eingebunden gewesen. Zu dieser Zeit war sie noch Studentin der Betriebswirtschaft, hat in der freien Zeit im Unternehmen ausgeholfen, auch an den Wochenenden packte sie mit an.

Ihre Aufgaben als Reederin sind ganz unterschiedlich. „Ich mache alles“, fasst Schütt zusammen. „Buchhaltung, Büfett bestellen, Verhandlungen mit Partnern, Reinigung des Schiffes, Service an Bord, Begrüßung der Gäste“, zählt sie auf. „Eigentlich bin ich jeden Tag mit an Bord.“ Sie hat auch ein Patent, mit dem sie selbst das Schiff steuern kann.

„Wir sind ein Unternehmen, wir können uns keinen Kleinkrieg leisten.“

Kathrin Schütt im Führerhaus ihres Fahrgastschiffes. Sie selbst kann auch das Schiff fahren. Quelle: Stefanie Ploch

Ein Familienunternehmen zu haben, sei nicht immer einfach. „Wenn man mit der Familie zusammensitzt, spricht man irgendwann immer über das Unternehmen. Themen gibt es da genug“, erklärt Schütt. Konkurrenz zwischen den Familienmitgliedern, die ihre eigenen Schiffe haben und eigene private Feiern organisieren, gebe es aber nicht, versichert Schütt. „Wir reden viel miteinander und haben alle das gleiche Ziel. Wir sind ein Unternehmen, wir können uns keinen Kleinkrieg leisten.“

OZ-Gründerpreis 33 junge Firmen aus MV hatten sich in diesem Jahr um den mittlerweile 18. Existenzgründerpreis, dotiert mit 5000 Euro, und die vier Sonderpreise (je 2000 Euro) beworben. Der Hauptpreis, gestiftet von der Ospa Rostock, würdigt zukunftsfähige, nachhaltige und innovative Technologien und Produkte. Mit dem Preis „Interessante Gründerstory“, gestiftet von den Volks- und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern, sollen schwierige und dennoch erfolgreiche Wege in die Selbstständigkeit gewürdigt werden. Der erstmals zu vergebende „Themenpreis Ernährungswirtschaft“, gestiftet vom Landwirtschaftsministerium, soll innovative und nachhaltige Prozesse und Produkte in der Lebensmittelbranche auszeichnen. Der wegen der Corona-Krise modifizierte Preis „Mut in der Selbstständigkeit“, gestiftet von der Creditreform MV von der Decken KG, soll innovatives Management und Neuausrichtungen des Geschäftsmodells aufgrund der Pandemie auszeichnen. Der „Nachfolgepreis“, gestiftet von der IHK zu Rostock, würdigt die gelungene Firmenübernahme. Die besten 15 jungen Firmenchefs hatten sich kürzlich Wirtschaftsexperten, Bankern, Vertretern von Kammern und Verbänden gestellt und ihre Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Die Gewinner werden im Dezember bekannt gegeben.

Die schönsten Erlebnisse an Bord sind jedes Jahr die Fahrten zu Silvester. Wenn die Gäste glücklich sagen, wie zufrieden sie sind, mache das Schütt auch froh. „Wenn ich dann am Oberdeck stehe und einem Feuerwerk zusehe, dann weiß ich: Die Saison ist geschafft, jetzt kommt die freie Zeit für ein paar Wochen.“ Über Stammkunden, die jedes Jahr im Warnemündeurlaub mit dem Fahrgastschiff nach Rostock fahren, freut sich die Reederin ebenfalls.

Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen

Auch der Blick über die Warnow zur Altstadt, wenn man in den Stadthafen einfährt, fasziniere die Rostockerin immer wieder. „Wenn die Gäste das bestätigen, dann wird mir immer wieder bewusst, dass wir es wirklich sehr schön hier haben und dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.“ Genauer gesagt arbeite sie genau da, um anderen einen schönen Urlaub zu ermöglichen. Die Zielgruppe der Touren sind Touristen. Touristen, die in diesem Jahr durch den Lockdown und Corona-Maßnahmen fehlen.

„Es ist eine absolute Unsicherheit, wie es weitergeht. Das Jahr ist schon sehr existenzbedrohend“, gibt die Reederin zu. Alle Fahrten wurden abgesagt, die Schiffe liegen an den Seilen. Liegeplätze, Reparaturen oder Versicherungen kosten Geld, die Einnahmen fallen derzeit aber aus. Auch die drei Angestellten von Kathrin Schütt wollen bezahlt werden. „Nach zwei Jahren ist das natürlich ein derber Tiefschlag.“

Teilnahme am Existenzgründerpreis

Doch sie will sich nicht unterkriegen lassen. „Wir machen den Liniendienst seit über 25 Jahren und ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren so weitergeht“, sagt Kathrin Schütt. Ihre Kinder haben sie für den Existenzgründerpreis der Ostsee-Zeitung für die Kategorie „Nachfolger“ beworben. Für sie spiele das Thema eine große Rolle. „Man hört von vielen kleinen Unternehmen, dass sie schließen müssen, weil die Kinder beispielsweise nicht die Bäckerei des Vaters auf dem Dorf übernehmen wollen“, sagt Kathrin Schütt. „Und das ist schade.“

Dass sie die Nachfolgerin des Familienunternehmens wurde, sei ein schleichender Prozess gewesen. Die Eltern seien älter geworden, Schütt hätte nach und nach mehr Dinge übernommen. „Wenn mein Vater heute an Bord ist, dann hat er immer noch das Sagen“, schmunzelt sie. „Wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass der Kapitän das letzte Wort hat.“

Von Stefanie Ploch