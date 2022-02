Reutershagen/Hansaviertel

Die Ortsbeiräte Reutershagen, Hansaviertel und Gartenstadt wollen rechtzeitig und im wahrsten Sinne die „Weichen stellen“ – für den geplanten Ausbau des Straßenbahnnetzes. Das kündigte Reutershagens Ortsbeiratsvorsitzende Kathrin Maaß (CDU/UFR) auf der Sitzung am Dienstag an, die coronabedingt online stattfand.

Konkret heißt das, die Ortsbeiratsvorsitzenden wollen sich über ihre jeweiligen Interessen im Falle eines Ausbaus des Straßenbahnnetzes austauschen und die Planungen frühzeitig begleiten. Schon 2020 war ein Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass eine neue Strecke über den Zoo zum Westfriedhof und am CJD entlang mitten hinein nach Reutershagen technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Geplante Straßenbahnlinie soll Stadtteile aufwerten

Zuletzt hatte auch Rostocks SPD-Fraktionschef Thoralf Sens bekräftigt, dass die neue Linie vom Zoo nach Reutershagen endlich auf den Weg gebracht werden sollte. „Wir müssen unsere Stadtteile aufwerten“, so Sens. „Wir haben gesehen, wie gut jede Erweiterung den jeweiligen Stadtteilen getan hat.“ Nun sollen Reutershagen und die Gartenstadt dran sein.

Beschlossen ist noch nichts, aber Beiratsvorsitzende Maaß erklärt: „Wir wollen uns erst einmal prophylaktisch damit befassen. Es sind zwei Trassenverläufe angedacht und unsere Frage lautet: Ist das so optimal?“

Erweiterung Straßenbahnnetz Rostock Quelle: Langner, Beate

Ortbeiräte wollen frühzeitig mitreden

So beschreibt auch Tom Rückborn (Bündnis 90/Grüne), der erst seit Januar dieses Jahres Vorsitzender des Ortsbeirates Hansaviertel ist, den Grund für die frühe Abstimmung. „Das ist auf jeden Fall sinnvoll bei einem Infrastrukturprojekt, das einen so großen Eingriff vornimmt.“ Aus Erfahrung weiß der Ingenieur zu gut: „Wenn die Planungen erst mal verfestigt sind, gibt es kaum noch Möglichkeiten, Änderungswünsche einzubringen.“

Dr. Tom Rückborn Quelle: privat

Doch genau darin sehe er die Aufgabe der Ortsbeiräte: „Wir sind ja das Sprachrohr der Einwohner und die haben wertvolle Hinweise.“ Schon jetzt wisse er, dass es etwa Bedenken in seinem Stadtteil angesichts der geplanten Strecke gebe.

Beispielsweise, dass das Bahnnetz irgendwann am Zoo ende, weil die Linie dann vom Zoo einfach nach Reutershagen weiterführe und die Abbiegung zum Neuen Friedhof wegfallen könnte. Außerdem gebe es den Wunsch, zu prüfen, ob eine Querverbindung vom Campus Südstadt zum Dr.-Lorenz-Weg möglich sei.

Verkehrsgutachten empfiehlt Kreisverkehr

Wie langfristig die Auswirkungen solcher Planverfahren auf andere Projekte sind, zeigt ein Beispiel an der Grenze zwischen Hansaviertel und Reutershagen – an der Kreuzung Kopernikusstraße/Tschaikowskistraße. Dort empfiehlt ein von der Stadt beauftragtes Verkehrsgutachten, einen Kreisverkehr zu bauen. Grund dafür: In der Summe verschiedener Kriterien, wie Verkehrssicherheit, Reduzierung von Emissionen, Einbindung in das Wegenetz, Eingriffe in private Grundstücke, sei er als beste Lösung herausgearbeitet worden.

Kommen wird der Kreisverkehr wohl trotzdem nicht. Aus dem Rathaus heißt es: „Die Empfehlung der Verwaltung lautet, erst mal keine weiteren Planungsmittel für die Objektplanung eines Kreisverkehres in die weitere Haushaltsplanung einzustellen, solange nicht geklärt ist, ob die geplante Straßenbahnnetzerweiterung wirtschaftlich ist und ob die potenzielle Straßenbahntrasse über die Tschaikowskistraße/Trotzenburger Weg geführt wird.“

Fürs Klima: „Straßenbahn ohnehin die beste Lösung“

Ortsbeirat Rückborn zeigt Verständnis und erklärt: „Auch der Parkplatz vor der Neptun-Schwimmhalle ist nicht in Schuss, aber man sollte ihn nicht anfassen, solange es Pläne gibt, dort einen Kreisverkehr zu errichten. Und den Kreisverkehr sollte man nicht anfassen, solange unklar ist, ob da irgendwann eine Straßenbahntrasse verläuft.“

In Sachen Klimaschutz sei die Straßenbahn ohnehin die beste Lösung. Fachleute gehen davon aus, dass mit dem Neubau der Straßenbahnlinie 350 Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Rückborn rechnet mit einer Umsetzung innerhalb der kommenden zehn Jahre. „Schön wäre natürlich, wenn es nur fünf Jahre dauert.“

Von Juliane Schultz