Rostock

Harald Stutz ist enttäuscht. „Seit einem Jahr bricht alles weg. Dadurch, dass die Gastronomie fehlt und die Veranstaltungen gestrichen sind, fehlt das komplette Nachtleben“, sagt der Taxifahrer aus Warnemünde. „Diejenigen, die sich sonst hauptsächlich mit Nachtfahrten das Geld verdient haben, tummeln sich jetzt auch größtenteils in der Tagschicht rum. Der ohnehin schon kleine Kuchen wird noch kleiner.“

Seit dreißig Jahren arbeitet Stutz als Taxifahrer, seit 21 Jahren ist er selbstständig, vielen Warnemündern als „Taxi-Harry“ bekannt. Nie sei die Zeit so schwer gewesen wie jetzt. „Normalerweise habe ich mich auf Kreuzfahrt-Passagiere konzentriert. Ich stand immer morgens am Passagierkai und habe unter anderem Sightseeing-Touren angeboten“, sagt der 60-Jährige. „Aber das fehlt ja auch gerade. Ich nehme alles an, was kommt: Fahrten zu Arztterminen oder Lotsenfahrten in den Hafen, zum Beispiel.“

Hilfen kommen nicht an

Das, was er nun aufwenden muss, um nicht vom Staat abhängig zu sein, sei viel. „Früher war ich täglich zehn bis zwölf Stunden unterwegs, mittlerweile sind es zwölf bis 14 Stunden, um das Geld reinzubekommen, das ich brauche“, sagt der Warnemünder. „Somit fällt die Hilfe weg – ich habe ja Einnahmen. Meinen Stundenlohn rechne ich mir besser nicht aus.“ Ans Aufgeben denkt der leidenschaftliche Fahrer nicht. „Was soll ich mit meinen 60 Jahren denn auch jetzt anderes machen?“, fragt er.

Harald Stutz vermisst die Kreuzfahrt-Passagiere, denen er sonst Warnemünde gezeigt hat. Quelle: Katharina Ahlers

Auch Taxifahrer Daniel Herzog ist sauer. Seit elf Jahren fährt er Taxi, mehr als eine Million Kilometer ist er in guten Zeiten gefahren. „Jetzt läuft aber gar nichts mehr. Man steht seine Zeit ab, das ist nicht sehr produktiv“, sagt der 41-Jährige. „Die Fahrgastzahlen sind um 60 Prozent zurückgegangen.“

Einbußen unterschiedlich hoch

Die Corona-Pandemie belastet auch die etwa 250 Taxifahrer in Rostock. Die Branche verzeichnet seit Beginn der Pandemie insgesamt Einbrüche der Fahrgastzahlen. „Wie groß die Verluste sind, hängt vom jeweiligen Taxiunternehmen ab und davon, worauf es spezialisiert ist“, sagt Frank Semler von der Hanse-Taxi Genossenschaft in Rostock.

Die Einbußen können durchaus im Bereich zwischen 10 und 80 Prozent liegen. „Hat sich ein Unternehmen auf Krankentransporte spezialisiert, wird es nicht so viele Einbußen haben. Wer sich auf Flughafentransfers konzentriert, merkt das gerade deutlich.“ Die Anfrage bei der Genossenschaft, die als Fahrtenvermittler in der Branche agiert, liege derzeit bei etwa 60 Prozent der normalen Nachfrage.

Nachtleben zum Erliegen gekommen

Vor allem im Bereich der Nachtfahrten bewege sich gerade kaum etwas, das Geschäft sei zum Erliegen gekommen. Semler betont, dass dennoch immer Fahrzeuge zur Verfügung stehen. „Einige Unternehmen haben sicherlich ihre Fahrer in Kurzarbeit gesteckt, dadurch stehen vielleicht nicht alle Fahrzeuge bereit. Aber wir haben dennoch immer ausreichend zur Verfügung. Wir haben natürlich auch unsere Verpflichtungen und auch Vertragsfahrten und die werden auch erfüllt“, sagt er. „Auch im Tagesgeschäft stehen genug Fahrzeuge bereit, so dass bei Bedarf immer eine Fahrt gebucht werden kann.“

Die Fahrer an den Taxiständen müssen jedoch teilweise zwischen zwei und vier Stunden auf einen Fahrgast warten, wie Katja Piehl, Disponentin von „Bacs Kfz und Taxi“, bestätigt. „Es passiert einfach nichts mehr in der Stadt und das merken wir natürlich.“ Die Disponentin hofft, dass das gesellschaftliche Leben bald zurückkehrt. „Noch geht es uns ganz gut“, sagt sie optimistisch. Der Grund: „Viele Taxiunternehmen halten sich derzeit vor allem mit Krankenfahrten über Wasser.“

Arzttermine finden statt

Dazu gehört unter anderem die Beförderung von Patienten zu Dialysen oder geplanten Operationen. „Die finden ja zum größten Teil trotzdem statt, da gibt es ja keine Einschränkungen seitens der Politik“, sagt Semler von der Genossenschaft. „Das ist auch ein wichtiger Teil des Taxigeschäfts – nicht nur die Fahrt eines Touristen zum Bahnhof.“

Um für die Sicherheit der Fahrzeuginsassen zu sorgen, haben die Taxifahrer aufgerüstet. In vielen Autos gilt eine Maskenpflicht, Autos werden desinfiziert, der Beifahrersitz bleibt frei. Bei Harald Stutz trennt zudem noch eine Plastikfolie die vorderen von den hinteren Sitzen. „Außerdem habe ich ständig Desinfektionszeug da.“

Von Katharina Ahlers