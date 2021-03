Rostock

Wer am Dienstagabend durch Rostocks Einkaufsmeile, die Kröpeliner Straße, spaziert, kann was erleben: Zwei Frauen haben eine Aktion geplant, die am Ende des Shopping-Tags Aufsehen erregen und Frühlingsgefühle wecken soll.

Unter dem Titel „Hello Tower, it’s spring“ begeben sich Yvonne Middelborg und Stefanie Rübensaal auf einen experimentellen Streifzug durch das Kröpeliner Tor und verabschieden sich vom Winter – mit Kunst-Performances, die sie spontan und intuitiv umsetzen wollen. Was dabei herauskommt, können die Rostocker und Rostockerinnen live miterleben: Die Künstlerinnen filmen sich und übertragen die Videomitschnitte in Echtzeit auf die Frontschaufenster des Kröpeliner Tors.

Geheimer Tanz um Mitternacht

Es ist der letzte von insgesamt vier Aktionsabenden im „Besser als nichts“. Die Pop-Art-Galerie hatte ein Rostocker Künstlerkollektiv um Christoph Knitter, Stefanie Rübensaal und Christoph Chciuk im Februar im Erdgeschoss des Kröpeliner Tors eingerichtet, um Kulturschaffenden und -interessierten auch während des Lockdowns coronakonform Raum für Kreatives zu bieten. Seither fanden im Rahmen des #ErlebnisWinterRostock Ausstellungen, Lesungen und Live-Musik-Events statt. Der finale Aktionsabend am 23. März beginnt um 19.30 Uhr und soll etwa 40 Minuten dauern.

Eine weitere #ErlebnisWinterRostock-Aktion am Dienstag werden die meisten Rostockerinnen und Rostocker dagegen wohl verschlafen, dafür aber am nächsten Morgen entdecken können: „Invisible Dances – Art in & around Lockdown“. Bei dem Projekt tanzen Künstlerinnen und Künstler der Tanzcompagnie Rostock um Mitternacht an verschiedenen Plätzen in der Stadt – ohne Publikum, dafür nach einem von Choreographin Elisabeth Schilling vorgegebenen „Score“. Jeder Schritt, jede Bewegung wird „getraced“, also mit abwaschbarem Kreidespray auf den Boden gemalt. Am nächsten Morgen kann jeder, der Lust und Laune hat, die Spuren der nächtlichen Tanzeinlage verfolgen oder nachtanzen.

Das Projekt wurde schon in vielen Städten in Deutschland, aber auch weltweit aufgeführt. Ziel des Projektes ist, den Tanz als Kunstform in den harten Lockdown-Zeiten am Leben zu halten, da die Ausdrucksmöglichkeiten der Künstlerinnen und Künstler stark eingeschränkt sind. So wird der darstellenden Kunst und dem zeitgenössischen Tanz Raum gegeben und eine kreative Alternative für die Betroffenen geschaffen.

Von Antje Bernstein