Nun geht es also doch „oben ohne“ im Unterricht: Nach gut einer Woche Quarantäne durften am Dienstag rund 70 Schüler und Lehrer der siebten und neunten Klassen in die Rostocker Borwinschule zurückkehren. Und sie muss auch keinen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht tragen.

„Wir haben die Lage kurzfristig neu bewertet, die Maßnahmen ist doch nicht nötig“, so Rostocks Schul- und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) auf OZ-Nachfrage.

Maskenpflicht doch nicht nötig

Hintergrund: Vergangene Woche war bekannt geworden, dass sich eine Rostocker Großfamilie bei einem längeren Aufenthalt in der Türkei mit dem Coronavirus infiziert hatte. Die Tests bei der Rückkehr waren noch negativ. Erst nachdem die Kinder schon in der Schule waren, zeigte ein zweiter Test ein positivies Ergebnis. Das Gesundheitsamt schickte vorsorglich rund 70 Menschen in Quarantäne.

Noch am Montag hieß es, die Isolation könne nun aufgehoben werden. Bis zum Ende der Woche sollten die Betroffenen ursprünglich aber auch im Unterricht eine Maske tragen. Das ist nun seit dem Morgen obsolet: „Wir haben die Leute neu bewertet.

Bisher hatten wir zu den Schülern ja nur telefonischen Kontakt, nun haben wir zum ersten Mal auch persönlich gesehen - und allen geht es gesundheitlich bestens“, sagt Bockhahn. „Die Maskenpflicht ist deshalb doch nicht nötig.“ Sie sei im Zweifelsfall aber ein „probates Mittel“, um Bildung trotz Restgefahren zu ermöglichen.

Keine Quarantäne mehr an Lindemann-Schule

Gute Nachrichten gibt es auch von der Werner-Lindemann-Grundschule: Auch dort waren nach den Corona-Fällen in der Großfamilie acht Personen in Quarantäne geschickt worden. Darunter sechs Kinder, die mit dem betroffenen Schulkind im Hort Kontakt hatten. „Auch dort ist die Lage so, dass wir ohne Einschränkungen die Quarantäne aufheben konnten“, sagt der Senator.

Er sieht sich dadurch in seinem Kurs bestätigt, komplette Schulschließungen in jedem Fall zu vermeiden: „Nichts ersetzt den Präsenzunterricht. Die digitalen Angebote können allenfalls eine sinnvolle Ergänzung sein.“

Von Andreas Meyer