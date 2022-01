Rostock

Kein freier Termin verfügbar. Diesen Satz hat Anja Friedrichs in den vergangenen drei Wochen unzählige Male gelesen. Sie wollte online auf der Seite des Rathauses einen Termin bei der Führerscheinstelle buchen, damit ihr Sohn sich dort anmelden kann. Doch das ist zurzeit offenbar nicht möglich, wie die Rostockerin feststellen musste. „Ich habe es zum Teil 30 Mal am Tag probiert“, sagt sie und ärgert sich.

Friedrichs ist selbstständig, kann immer mal wieder auf die Seite schauen und es erneut versuchen. Für andere sei das sicherlich schwieriger, denkt sie. „Für die aktuelle Anliegenauswahl ist leider kein Termin verfügbar. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder ändern Sie Ihre Auswahl“, erscheint in leuchtend roter Schrift auf der Seite. Auch telefonisch und per E-Mail habe sie es bereits probiert. Beide Male kam lediglich die Information, dass sie sich online um einen Termin bemühen müsse. „Was ist denn mit dem digitalisierten Rostock?“, fragt sich die Mutter.

„Smile City“ steht noch vor Herausforderungen

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte bereits 2020 angekündigt, die Hansestadt mit dem Projekt „Smile City“ zur digitalen Vorzeigestadt zu machen. Auf dem Plan stand unter anderem, eine Filiale für alle Dienstleistungen einzurichten, die Rostock anzubieten hat. So habe man alles an einem Ort und digital in einer App.

Zufriedenstellend sind die bisherigen Ergebnisse von „Smile City“ allerdings noch nicht. So sagte der OB im OZ-Interview zu diesem Thema: „Die Bürokratie habe ich total unterschätzt. Eine Verwaltung ist nicht dafür gemacht, digitalisiert zu werden. Die ist quasi ‚undigitalisierbar‘. Das dauert.“ Ein Problem, was er dabei auch sieht, sei das Fehlen der rechtlichen Voraussetzungen auf Gesetzesebene.

„Mit ‚Smile City‘ starten wir einen völlig neuen Ansatz, um nicht nur die Technik, sondern auch das Mindset zu verändern. Wir haben viel vor und setzen dabei auf die Unterstützung aus unserer Verwaltung, aber auch vom Bund und vom Land“, sagt Madsen.

Bisher 55 von 500 Leistungen online möglich

Vieles ist aber schon online machbar. Ein Blick auf die Onlinedienste der Hansestadt zeigt, dass von Geburtsurkunde beantragen über Auto zulassen bis hin zur Anmeldung der Hundesteuer vieles über die Website der Stadt erledigt werden kann. „Derzeit werden Informationen zu circa 500 Verwaltungsleistungen zur Verfügung gestellt, von welchen etwa 55 über einen Onlinedienst verfügen“, heißt es von der Stadt.

Ein Grund für die ausgebuchte Führerscheinstelle sind die auslaufenden Führerscheine, die bis zum 19. Januar umgetauscht werden sollten. Nun wurde die Frist zwar bis zum 19. Juli verlängert, die Führerscheinstelle in Rostock hat dennoch alle Hände voll zu tun. Schon Mitte Dezember sagte Rostocks Pressesprecher dazu: „In unserer Führerscheinstelle wird das sicher nicht zu bewältigen sein“. Bis Mitte November hätten „erst“ rund 5500 Menschen, die noch einen alten Führerschein hatten, diesen gegen den EU-Führerschein im Scheckkartenformat umgetauscht.

Die Schwierigkeiten beim Buchen von Terminen seien der Stadt aber bekannt. Auch Senator Dr. von Wrycz Rekowski sprach vergangene Woche davon, dass es bei den Führerscheinstellen noch immer einen „Antragsstau durch Corona“ gebe. Hinzu komme die hohe Belastung durch den laufenden Pflichtumtausch der alten Papierführerscheine. „Wir werden deshalb weiteres Personal zuführen und die Abläufe vereinfachen“, sagt er.

Für Friedrichs war dies allerdings eine schlechte Nachricht, denn für sie gab es weiterhin keine andere Möglichkeit. als zu warten. Am Mittwoch kam aber endlich die erlösende Nachricht: Sie hat einen Termin ergattert! Ihr 17-jähriger Sohn wird im Sommer volljährig. Für den Auszubildenden wäre es von Vorteil, zeitnah einen Führerschein zu haben. Bis dahin werde das aber wohl dennoch nichts, denkt seine Mutter.

Von Gina Henning