Rostock

In Rostock ist ein 13-jähriges Kind an einer Ampelkreuzung angefahren worden. Der Junge war mit seinem Fahrrad am Montagvormittag an der Kreuzung Ulrich-Hutten-Straße/Kuphalstraße unterwegs, als ein 53-jähriger Autofahrer das Kind erfasste. Der 13-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit noch ermittelt. Die Ampel war nach Polizeiangaben angeschaltet gewesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

