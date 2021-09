Rostock: Kind (8) überquert mit Fahrrad Straße – und wird von Lkw erfasst

Rostock

Ein Kind (8) ist bei einem Unfall mit einem Lkw am Montagmorgen in Rostock leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz vor 8 Uhr in der Max-von-Laue-Straße. Der Junge ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Grundschule gewesen – und kollidierte beim Überqueren der Straße mit einem Lkw der Stadtentsorgung. Die Arbeiter dessen leerten zuvor Container und waren gerade wieder angefahren.

Laut Polizei wurde das Fahrrad des Jungen bei dem Unfall eingeklemmt und komplett beschädigt. Das Kind selbst verletzte sich leicht. Der Vater eilte umgehend zur Unfallstelle. Das Kind kam zur Behandlung in eine Klinik. Die Arbeiter begaben sich selbstständig in ärztliche Betreuung.

Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige und eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt.

Von OZ