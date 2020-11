Rostock

Die Polizei musste am Montagabend gegen 23 Uhr eine Straßenbahn in Rostock anhalten, auf der zwei Jungen (9 und 14 Jahre alt) am Heck mitgefahren waren. Wie die Beamten mitteilten, war die Linie 5 zu diesem Zeitpunkt Höhe Doberaner Platz in Richtung Volkstheater unterwegs. Die Polizisten stoppten die Bahn – und brachten die Jungs zurück zu ihrer Wohnanschrift.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die „Surfer“ blieben zwar unverletzt, die Polizei aber warnt ausdrücklich vor solchen Aktionen. „Surfen“ an Bahnen sei nicht nur verboten, sondern auch äußerst gefährlich und lebensbedrohlich. Es bestehe große Gefahr, sich ernsthaft zu verletzen. Denn: Die Fahrzeugführer der Bahnen hätten keine Chance, die Mitreisenden wahrzunehmen.

Lesen Sie auch

Von OZ