Rostock

Mehr als 15 Jahre lang haben Generationen von Rostocker Kindern mit Blick auf den historischen Wasserturm das Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Doch die Tage der Kinderkunstakademie in der Blücherstraße 42 scheinen gezählt. Denn der Träger – das Institut Lernen und Leben (ILL) – plant den Bau eines neuen Schulcampus. Und zwar im Stadtteil Evershagen. Ein entsprechendes Grundstück an der Messestraße ist dafür schon ausgesucht. Nach OZ-Informationen ist der notwendige Erbbaupachtvertrag aber noch nicht unterschrieben.

Gut 260 Kinder lernen in zwölf Klassen

Die Ideen dazu, was auf der bisherigen Grünfläche entstehen soll, sind aber schon sehr konkret: Geplant ist eine neue zweizügige Grundschule mit Orientierungsstufe - also bis Klasse 6 – samt Hort, Kita und Außenanlagen. Auch der neue Name steht bereits fest: Der Campus wird den Titel „Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock“ tragen.

An der Kreuzung Hans-Fallada-Straße und Messestraße will das Institut Lernen und Leben e.V. einen neuen Schul-Campus bauen. Quelle: Martin Börner

Der dreigeschossige Schulneubau soll eine Grundfläche von rund 3800 Quadratmetern erhalten. In der zweigeschossigen Kindertagesstätte sind laut der aktuellen Projektunterlagen 69 Betreuungsplätze vorgesehen. Zusätzlich sollen ein Schulhof, Spielflächen, ein Schulgarten mit kleinem Gebäude und Stellplätze den Campus vervollständigen. Läuft alles nach Plan, könnte der Betrieb in Evershagen schon zum Schuljahr 2023/24 starten. Die Klassenstärke soll 22 Schüler nicht überschreiten, sodass pro Jahrgang 44 Mädchen und Jungen am Campus lernen – insgesamt werden es einmal etwa 264 Kinder und Jugendliche in zwölf Klassen sein. Damit diese nicht nur den Kopf, sondern auch den Körper anstrengen, sind auf dem Gelände auch eigene Sportanlagen vorgesehen.

Erste Privatschule in einem Rostocker Neubauviertel

„Die Projektidee, in Evershagen einen modernen und innovativen Schulstandort zu erschließen, reifte im Vorfeld in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden“, erklärt ILL-Geschäftsführer Sergio Achilles. Fragen zur Höhe der Investition, aber auch zur Zukunft der Gebäude in der Blücherstraße, will er allerdings noch nicht öffentlich beantworten. Denn aktuell seien laufende Verfahren, wie beispielsweise die Grundstücksfrage, noch nicht abgeschlossen. „Sobald diese Dinge – hoffentlich zeitnah – geklärt sind, werden wir unverzüglich und umfassend alle Beteiligten, insbesondere die Kinder mit ihren Eltern, unsere Mitarbeiter sowie sonstige in das Projekt Involvierte mit Freude und im Detail ins Bild setzen. Immerhin handelt es sich hierbei um ein für uns und insbesondere für den Stadtteil herausragendes Projekt“, so der Geschäftsführer.

Niels Schönwälder (SPD) zeigt sich von der Idee eines neuen Schul-Campus begeistert. „Ich kann nur sagen: Her damit“, so der Evershäger Ortsbeiratsvorsitzende. Die ersten Skizzen würden einen modernen Neubau zeigen, der gut an die markante Ecke im Stadtviertel passen würde. „Außerdem ist es eine tolle Sache, auch mal eine Privatschule in eines der Neubauviertel im Nordwesten zu integrieren. Das kann nur helfen, die Durchmischung des Ortsteiles zu verbessern“, sagt er. Auch die zentrale Lage sei gut gewählt, „denn so ist der Schulcampus gut an Bus und Bahn angebunden“. Er freue sich schon darauf, wenn das Vorhaben im Ortsbeirat vorgestellt wird.

Neubau könnte Rostocks größte Grundschule entlasten

Auch die Hansestadt äußert sich in einer Stellungnahme positiv zu den Plänen des ILL. Wobei der gerade 50 Jahre alt gewordene Stadtteil Evershagen im Bildungsbereich schon gut aufgestellt sei. Die Grundschule am Mühlenteich ist mit rund 450 Schülern bereits die größte der Hansestadt und damit fast voll ausgelastet. Der ILL-Neubau könne da für Entlastung sorgen.

Dazu kommt die Godewind Schule, die als eine von zweien in Rostock den Förderschwerpunkt Lernen anbietet. Da es ab 2026 durch die Inklusionsstrategie der Landesregierung keine Förderschulen mehr geben soll, kann das Gebäude umgenutzt werden. Zum Beispiel, indem die Grundschule einen Teil davon übernimmt.

Auf dem bereits bestehenden Schulcampus Evershagen lernen derzeit rund 830 Schüler in 37 Klassen – und das bis zum Abitur. Dazu kommen im Stadtteil noch zwei Fachgymnasien, in denen die Schüler innerhalb von drei Jahren ebenfalls das Abitur ablegen können. Allerdings mit einer fachlichen Schwerpunktsetzung, zum Beispiel aus den Bereichen Dienstleistung und Gewerbe.

Von Claudia Labude-Gericke