Warum sind Blumen eigentlich farbig? Das haben sich sicher schon viele Kinder gefragt. Professor Stefan Porembski und zwei seiner Kollegen von der Uni Rostock haben es am Mittwoch in der Kinderuni erklärt. Was wohl die Bienen und andere Insekten damit zu tun haben? Und warum ist das für uns Menschen eigentlich wichtig? Zum ersten Mal wurden all diese Fragen im Livestream beantwortet.