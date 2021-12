Rostock

In den Rostocker Kirchen bereitet man sich auf die Weihnachtsgottesdienste vor. Die wesentlichen Handlungsempfehlungen dazu kommen von der Nordkirche. In diesem Jahr finden die Gottesdienste und Veranstaltungen zum Fest vorrangig unter 3G-Regeln statt.

Pastor Dr. Jörn Kiefer von der Gemeinde St. Johannis zehrt von den Erfahrungen des Jahres 2020. „Im letzten Jahr haben wir den Weihnachtsgottesdienst im Leichtathletikstadion abgehalten“, erzählt der Pastor. So wird es auch in diesem Jahr wieder sein, los geht es dort um 16 Uhr. Die Gottesdienste in der Kirche werden nach den derzeit gültigen Corona-Regeln durchgeführt. Erfassen der Kontaktdaten oder Einloggen mit der Luca-App am Eingang, 1,50 Meter Abstand, Gesang ist erlaubt, aber mit Maske – das sind die Regeln. Die Plätze in der Kirche sind ausreichend. Gottesdienst mit Kindergottesdienst sind am 25. und 26. Dezember um 10 Uhr angesetzt.

Beschränktes Platzangebot

Auch die Evangelisch-Lutherische Innenstadtgemeinde Rostock hat die Abläufe organisiert. Willfried Knees ist Pastor der Innenstadtgemeinde an der Universitätskirche: „Zwei Christvespern ohne Terminvergabe“, sagt er über die Regelung am 24. Dezember, sie finden um 16 und um 17 Uhr statt. Ein 3G-Nachweis ist mitzubringen. Es gilt Maskenpflicht, das Platzangebot ist beschränkt. Um 22.30 hält Knees noch einen dritten Gottesdienst auf Englisch in der Petrikirche.

Willfried Knees, Pastor der Innenstadtgemeinde Quelle: Ove Arscholl

In der Marienkirche wird am 24. Dezember zu Weihnachtsandachten geladen. Sie beginnen um 14, 15 Uhr, 17 Uhr und 18:30 Uhr. Der Einlass erfolgt nach 3G-Regel, Besucher sollen die entsprechenden Dokumente bereit- halten. Bei Kindern wird ein von den Eltern unterschriebener Selbsttest akzeptiert. Für diese Andachten gilt ausnahmslose Maskenpflicht und Mindestabstand. Jeweils 300 Personen können gemeinsam Weihnachtsandacht in der Marienkirche feiern. Bis 22. Dezember werden Reservierungswünsche angenommen.

Weihnachtsweg von Petrikirche zur Nikolaikirche

Petrikirche und Nikolaikirche werden am Heiligen Abend verbunden. In der östlichen Altstadt gibt es einen gemeinsamen Weihnachtsweg. Er heißt „Weihnachten bei Matthäus“ und führt am 24. Dezember von der Petrikirche zur Nikolaikirche. Startpunkt ist das Südportal der Petrikirche, das von ca. 15 bis 18:15 Uhr geöffnet ist. Als Abschluss finden vier Christvespern in der Nikolaikirche statt: 15:30, 16:30, 17:30 und 18:30 Uhr Die Plätze sind beschränkt, es gibt keine Voranmeldung. Ein 3G-Nachweis ist erforderlich, die Abstandsregeln gelten und Kontaktdaten müssen hinterlassen werden. Für alle, die keinen Platz in der Kirche bekommen, gibt es die Möglichkeit, sich auf dem Vorplatz auf der Südseite der Nikolaikirche segnen zu lassen. Außerdem ist eine akustische Übertragung nach draußen geplant.

Die Petrikirche auf dem Alten Markt in Rostock ist Ausgangspunkt für den Weihnachtsweg zur Nikolaikirche. Quelle: Ove Arscholl

Auch in der Kirche Biestow sind am 24. Dezember Besuche von Krippenspiel und Gottesdienste mit Platzkarte möglich. Der Zeitplan: 14:30 Uhr Krippenspiel, 16 Uhr 1. Christvesper, 17:30 Uhr 2. Christvesper und 22:30 Uhr Musik und Wort in der heiligen Nacht. Im Gottesdienst müssen medizinische Masken getragen werden.

Sitzplätze in Warnemünde ausgeschildert

In die Kirche Warnemünde sind die Sitzplätze im Kirchenraum ausgeschildert. Auch hier gilt: Der Eintritt ist unter den Voraussetzungen der 3G-Regeln möglich. Die Termine am 24. Dezember: 14, 16, 17.30 Uhr Christvesper, um 22 Uhr folgt eine Christnacht. Am 25. Dezember wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Abendmahl abgehalten, am 26. Dezember um 10 Uhr ein Festgottesdienst.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Rostock Heiligen Geist lädt am 24. Dezember zu mehreren Veranstaltungen: Christvesper mit Krippenspiel (14 Uhr), dieser Gottesdienst wird unter der 2G-Regel durchgeführt. Folgende Gottesdienste und Andachten sind nur unter der 3G-Regel durchführbar. Es folgt eine Christvesper um 15:30, 16, 16:30 und 17 Uhr. Es folgt in der Heiligen Geist Kirche eine Christnacht um 23 Uhr.

Alle Kontakte auf einen Blick Ev.-Luth. Kirchengemeinde Biestow, Tel.: 0381/4003121 Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Godehard Kessin, Tel.: 038208/61515 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rostock-Evershagen, Tel.: 0381/7696485 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rostock Heiligen Geist, Tel.: 0381/4922578 Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Rostock, Tel.: 0381/510897-10 Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Thomas Rostock-Lichtenhagen, Tel.: 0381/33712178 Ev.-Luth. Luther-St.-Andreas-Gemeinde Rostock, Tel.: 0381/2002014 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rostock-Lütten Klein, Tel.: 0381/1210733 Ev.-Luth. Ufergemeinde Rostock-Schmarl/Groß Klein, Tel.: 0381/1200045 Ev.-Luth. Slütergemeinde Rostock-Dierkow, Tel.: 0381/697350 Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis Rostock, Tel.: 0381/2006970 Ev.-Luth. St. Michaels-Gemeinde Rostock-Gehlsdorf, Tel.: 0381/699230 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rostock Südstadt, Tel.: 0381/4000065 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rostock-Toitenwinkel, Tel.: 0381/637340 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Warnemünde, Tel.: 0381/3755967 Kirchenregion Rostock, Tel.: 0381/1200045 Katholische Pfarrei Herz Jesu Rostock, Tel. 0381/242340 St. Josefs-Kirche, Tel, 0381/83731 Weitere Infos: https://www.kirche-mv.de/propstei-rostock/region-rostock

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Rostock-Evershagen lädt am 24. Dezember zu drei Gottesdiensten: Um 16.15 Uhr zu einem Kindergottesdienst, um 18 Uhr zu einer Christvesper und um 20 Uhr zu einem Gottesdienst mit Wort und Musik, abgehalten von Pastorin Karin Ott.

Eine Christvesper mit Krippenspiel gibt es am 24. Dezember um 15 Uhr im Gemeindezentrum St. Thomas in Rostock-Lichtenhagen. Es wird allerdings vor dem Gemeindezentrum gefeiert. Das Weihnachtsliedersingen mit Glühwein und Weihnachtssegen beginnt um 15:45 Uhr ebenfalls vor dem Gemeindezentrum. Die Christvesper beginnt um 16:30 Uhr, dann im Gemeindezentrum und unter 3G-Regeln.

Wichtig ist also: Da die Handhabung der Corona-Vorschriften in den einzelnen Gotteshäusern unterschiedlich umgesetzt wird, ist es für Interessenten angebracht, sich im Vorfeld genau über die Abläufe in den betreffenden Kirchen zu informieren.

Von Thorsten Czarkowski