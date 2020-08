Rostock

Bekommen die Kleinsten in acht Rostocker Kitas künftig nur noch etwas zu essen, wenn Mama und Papa kreditwürdig sind? Datenschützer, Elternräte und auch die Stadtverwaltung laufen Sturm gegen eine Praxis des Deutschen Roten Kreuzes in der Hansestadt: Der Träger holt bei der Auskunftei Schufa für alle Eltern, die das Essen ihrer Kinder in den Tagesstätten selber zahlen müssen, eine Kreditauskunft ein. „Wenn das wirklich so ist, wäre das aus Datenschutz-Sicht unzulässig“, kritisiert bereits Heinz Müller ( SPD), der oberste Datenschützer des Landes.

DRK sorgt sich um „Zahlungsausfälle“

„Wir bieten eine gesunde, abwechslungsreiche Vollverpflegung an. Gemeinsam mit den DRK-Werkstätten, Bereich Küche, erfolgt die Versorgung der Kinder auf der Grundlage eines vollwertigen Ernährungskonzeptes“: So wirbt das Rote Kreuz auf seiner eigenen Internet-Seite für das Kita-Essen. Frühstück, Mittag, Vesper können die Jüngsten in den Einrichtungen zu sich nehmen. Die Betreuung der Kinder ist zwar seit Jahresbeginn kostenfrei für die Eltern, für das Essen aber müssen sie nach wie vor selbst zahlen.

Im Schnitt kostet die Vollverpflegung der Kinder in Rostock zwischen 70 und 80 Euro pro Monat. Keine Unsummen also. Dennoch scheint beim DRK die Angst groß, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Denn auf Nachfrage bestätigt der Träger, dass er Schufa-Auskünfte zu den Eltern einholt: „In der Regel gehen wir mit den Kita-Eltern für die Dauer von mehr als fünf Jahren einen Vertrag ein. So entstehen im Einzelnen über die gesamte Dauer Zahlungsverpflichtungen für die Eltern von mehreren tausend Euro pro Kind“, sagt DRK-Sprecher Julia Junge.

Und ja: Da wolle sich der Träger absichern. „Wir versuchen daher die Forderungsausfälle zu reduzieren, indem wir die gesetzlichen Möglichkeiten nutzen. Wir prüfen regelmäßig die Notwendigkeit.“

Elternräte „irritiert“

Das DRK ist nach OZ-Informationen der einzige Träger, der die Kreditwürdigkeit „seiner“ Eltern überprüfen lässt. Der Stadtelternrat für die Kindertagesstätte reagiert dennoch „irritiert“: „Wir können dieses Vorgehen des Roten Kreuzes überhaupt nicht nachvollziehen“, sagt Bastian Schwennigcke, der Vorsitzende des Elternrates. „Denn die Träger müssen sich gar keine Sorgen um das Geld machen.“

Denn die Verpflegung sei laut Gesetz Teil des Bildungsauftrages der jeweiligen Kita. „Und sie ist auch Teil des Betreuungsvertrages“ so Schwennigcke. Selbst wenn Eltern sich mal das Essen nicht leisten können, würden die Träger beziehungsweise die Lieferanten bezahlt: „Dann springt der Staat ein. Es gibt verschiedene Töpfe, aus denen Eltern dann Hilfe bekommen können – bis hin zu einer kompletten Befreiung, die Verpflegung selbst zu zahlen.“ Eltern deshalb bei der Schufa zu durchleuchten – das gehe zu weit.

Ärger aus Schwerin ?

Die Schufa-Praxis – sie könnte dem DRK nun sogar Ärger mit Schwerin einbringen: Heinz Müller, der Landesbeauftragte für den Datenschutz, hält das Vorgehen des Kita-Trägers für „unzulässig“, für einen Verstoß gegen Datenschutz-Richtlinien. „Ich kenne den Fall noch nicht im Detail. Aber wenn es so ist, wie es geschildert wird, ist das Verhalten überzogen.“

Denn laut Gesetz dürfe auch das DRK nur jene Daten von den Eltern erheben, die zwangsläufig nötig sind, um beispielsweise die Essenverpflegung der Kinder sicherstellen und abrechnen zu können. Eine Abfrage der Kreditwürdigkeit gehe zu weit, gehe das DRK nichts an. „Ich habe großen Zweifel, dass das rechtens ist“, so Müller.

Stadt ermahnt Träger

Auch das Rathaus kennt die Vorgänge bereits: Das zuständige Amt sei von Eltern informiert worden, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Die Stadt wiederum wandte sich sofort an alle Träger – mit dem Hinweis, dass „eine Schufa-Abfrage im Zusammenhang mit Kindertagesbetreuung ungeeignet und völlig unnötig“ sei. „Wenn berechtigte Sorge besteht, dass Eltern die monatlichen Verpflegungskosten nicht finanzieren können, müssten die Träger den Müttern und Vätern helfen – indem sie beispielsweise auf Hilfsangebote hinweisen.“

Jugendsenator Steffen Bockhahn (Linke) wird sogar noch deutlicher: „Ich empfinde das Agieren des DRK als verstörend und völlig unangemessen. Die Frage, ob mich eine Bank für kreditfähig hält – nichts anderes ist die Schufa-Auskunft –, sagt noch lange nichts darüber, ob ich das Essen für meine Kinder in der Kita bezahle.“

Von Andreas Meyer