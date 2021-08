Die evangelische integrative Kindertagesstätte „Sonnenkinderhaus“ aus Rostock gehört zu den Zweitplatzierten in der Kategorie „Kita des Jahres 2021“ des Deutschen Kita-Preises. Am Montag fand die Preisverleihung statt. Was die Einrichtung mit dem Preisgeld vorhat und was Eltern an der Kita schätzen