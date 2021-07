Rostock

60 Jahre nach ihrem Abschluss sind sie noch immer stolze „Borwinesen“. Am 8. Juli 1961 feierte die reine Jungenklasse der Rostocker Borwinschule ihren Abschluss – am Donnerstag feierten sie nun beim Klassentreffen im Restaurant „Burwitz“ ihr Wiedersehen.

Dass es damals keine Ablenkung vom Schulstoff durch das weibliche Geschlecht gab, spiegelt sich durchaus in den Berufen der Männer wider. Während Ingenieur Wolfgang Dux als Major bei der NVA beruflich zum Berufsschullehrer in Rostock wechselte und Eberhard Fischer als Ingenieur für Grünanlagen die Hansestadt verschönerte, arbeitete Dieter Wecker viele Jahre lang als Sachverständiger beim TÜV. Doch es waren nicht die Autos, die er prüfte, sondern Kernkraftwerke in ganz Deutschland. Ein halbes Jahr vor dem Mauerbau, kurz nach seinem Abschluss 1961, zog er mit seiner Familie nach Hamburg. Nun sagt er: „Einen größeren Störfall, beispielsweise in Lubmin, hätte im Osten wohl niemand überlebt.“

Ein Männer-Trio

Dieter Wecker gehört zu einem Männer-Trio, das sich seit der Schulzeit nicht aus den Augen verlor. „Keine Grenze konnte das verhindern“, sagt Hans-Jürgen Eggert, der in seinem Berufsleben als Technik-Chef eines 10 000 Tonnen schweren Containerschiffs die Weltmeere bereiste. Noch heute lebt Eggert in Warnemünde, und obwohl er die ganze Welt bereiste, sagt er: „Es gibt keine schönere Stadt als Rostock. Heimat ist Heimat.“ Wolfgang Thimm komplettiert das Trio. Er nahm auch die Fäden in die Hand und organisierte das Klassentreffen.

Ehrenbürger von New Orleans

Am Tag seiner Abschlussfeier nutzte auch er die Chance und zog mit seinen Eltern nach Hamburg. Dort lebt er noch heute – doch die Sehnsucht nach Rostock wächst mit dem Alter. Wolfgang Thimm arbeitete 35 Jahre lang in vertrieblicher Leitung in Hamburger Brauereien und wurde 1983 zum Ehrenbürger New Orleans’ ernannt: „Weil ich bei einer internationalen Messe das beste Bier ausschenken konnte und mich sehr gut mit dem Bürgermeister und seiner Tochter verstand“, erzählt er lachend. Vieles erlebten die drei Männer, nicht alles war legal. So trafen sich die Hamburger trotz Verbots mit ihrem Warnemünder Freund Hans-Jürgen Eggert auf verbotenem Terrain. Heute können die Männer über ihren Wagemut lachen. „Aber damals habe ich für den verbotenen Westkontakt ganz schön Ärger mit meiner Frau bekommen.“

Keine Heirat in Mexiko

Auch Michael Macht fuhr nach seinem Studium in Warnemünde 15 Jahre lang zur See. „Indonesien, Südamerika, Indien – das schönste Fleckchen für mich war Mexiko, dort wollte ich sogar heiraten. Aber die Eltern des Mädchens wollten keinen Kommunisten in der Familie.“ Heute kann Macht darüber lachen. Schließlich ist er glücklich verheiratet, lebt in Rostock und übernahm nach seiner Zeit als Seefahrer eine Tankstelle. „Das Leben war ruhiger als als Wasserkopp, wenn man vier Monate am Stück auf See ist.“

Es sind die schönen Geschichten, die während des Klassentreffens erzählt werden. Wie schön sich die Borwinschule entwickelte, wie schön die Hansestadt sich herausgeputzt hat in all den Jahren. Doch traurig und still nehmen sie auch zur Kenntnis, dass sich die Reihen bei ihren regelmäßigen Treffen lichten. Fast 30 Jungen gehörten zu ihrer Klasse. Zum Jubiläumstreffen kamen knapp zehn von ihnen. Während der Planung drohte Corona ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch sie hatten Glück. Die Inzidenzen sanken. Es mussten keine besonderen Vorkehrungen für das Treffen getroffen werden und auch in kleinerer Runde schwelgten sie in schönen Erinnerungen. Bis zum nächsten Mal.

Von Carolin Riemer