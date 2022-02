Rostock

Über 100 000 Euro Spenden für gemeinnützige Zwecke sind in den vergangenen zwei Jahren von der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock e.V. gesammelt worden. „Eine beachtliche Summe und besonders anerkennenswert in der wirtschaftlich angespannten Pandemie-Situation“, würdigte Past-Öllermann Alexander Gatzka die Benefizleistung der Rostocker Kaufleute, die sich am Dienstagabend zur Mitgliederversammlung im Hotel Radisson Blu trafen.

Gatzka, Geschäftsführer der Projektmanagement Rostock GmbH, schied turnusgemäß aus dem Amt des Öllermanns. Er hatte es bereits ein Jahr länger als üblich inne, weil im Jahr 2020 das Festmahl als großes jährliches Event wegen der Corona-Pandemie hatte abgesagt werden müssen. „Das gab es in der gesamten Geschichte der Kaufmannschaft zuvor nur einmal – als in Rostock die Pest wütete“, betonte Gatzka. Der Jahresköste vorzustehen, sei eine „aufregende, spannende Zeit gewesen“.

Lesen Sie auch Rostocker Jahresköste unter Corona-Bedingungen: Kaufleute feiern Sommerfest

119 Mitglieder im Verein

Die Mitgliederversammlung wählte einen neuen zwölfköpfigen Vorstand für den Verein, der derzeit 119 Mitglieder zählt. Das Amt des neuen Öllermanns übernahm Klaus-Jürgen Strupp, Unternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Zu seinen Stellvertretern, den Schenken, wurden gewählt Kai Rocholl, Vorstand der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, und Volker Redersborg, Prokurist der Reederei Laeisz.

Der neue Vorstand will an die Traditionen anknüpfen und das Festmahl zu einem gesellschaftlichen Ereignis in der Hansestadt gestalten, bei dem viel Geld eingenommen werden soll, um Gutes zu tun. „Großzügig zu sein und Freude zu schenken, war den Rostocker Kaufleuten schon im Mittelalter wichtig“, betonte Strupp. Das Festmahl wird in diesem Jahr am 28. Oktober im Hotel Radisson Blu stattfinden.

CDU-Chef Merz als Festredner gewonnen

Als Festredner konnte Friedrich Merz gewonnen werden, der neue CDU-Vorsitzende und frischgewählte Fraktionschef von CDU/CSU im Bundestag. „Über die Zusage habe ich mich sehr gefreut. Friedrich Merz steht vor großen Herausforderungen, er muss seine Partei einen und zugleich aus der Opposition heraus überzeugende Visionen für Deutschland entwickeln. Ich bin gespannt auf seinen Blick in die Zukunft“, erklärte der neue Öllermann. Mit Friedrich Merz komme ein „wirtschaftskompetenter, streitbarer Geist“ nach Rostock. Er setze die Reihe herausragender Persönlichkeiten fort, die bereits Gast der Kaufmannschaft waren. Darunter Joachim Gauck, Olaf Scholz, Rudolf Seiters, Norbert Lammert und Angela Merkel.

Die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock e.V. hat sich als wohltätiger Verein, der seit seiner Neugründung 1994 rund eine Million Euro für soziale und kulturelle Zwecke sammelte, fest in der Bürgergesellschaft der Hanse- und Universitätsstadt etabliert.

Von OZ