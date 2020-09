Rostock

Klavierprofessor Karl-Heinz Will nimmt Abschied von der Hochschule für Musik und Theater Rostock ( HMT). 61 Jahre ist es her, dass er mit dem Unterrichten begann und es zu seiner Lebensaufgabe machte. Seine Schüler wurden Preisträger nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe und musizierten im Rundfunk, Fernsehen sowie mit Orchestern. Zahlreiche Klavierlehrer an Musikschulen – nicht nur in MV – haben seine Ausbildung durchlaufen.

Von 1976 bis 1989 leitete der heute 85-Jährige das Konservatorium „ Rudolf Wagner-Régeny“, das er zu einer der erfolgreichsten Bezirksmusikschulen in der DDR machte. Er baute die Außenstelle der Hochschule für Musik „ Hanns Eisler Berlin“ in Rostock auf, deren Leitung er 1978 übernahm.

An der HMT war er seit deren Bestehen als Klavierprofessor tätig. Am 12. September wird Will feierlich mit einem Konzert seiner aktuellen und ehemaligen Schüler verabschiedet.

Von OZ