Campen als Protest – was in anderen Städten schon oft als Mittel zur Demonstration genutzt wurde, gibt es jetzt auch in Rostock. Mitglieder verschiedenster Klimaaktionsbündnisse haben am Mittwoch ein Protestlager auf dem Neuen Markt aufgeschlagen. Zelte, Banner und Zäune aus Paletten gehören seither zum Innenstadtbild. „Wir haben den Ort nicht ohne Grund gewählt“, sagt Pauline Zschach von Students for Future. Der Marktplatz direkt vor dem Rathaus sei ein passender Ort, um die Stadt auf ihre Verpflichtungen aufmerksam zu machen.

Über 30 Rostocker sind direkt am Protestcamp beteiligt, das rund um die Uhr von immer mindestens zwei Aktivisten besetzt ist. Schüler, die aktuell dabei sind, übernachten sogar dort und gehen am nächsten Morgen zum Unterricht. Das Zeltlager wurde angemeldet und ist von der Stadt genehmigt. „Wir bekommen viel positive Resonanz“, berichtet die Schülerin Neele Hänler. Unterstützer würden sogar Kaffee und Essen vorbeibringen, erzählt sie.

Auch Oberbürgermeister Claus-Ruhe Madsen wollte das Camp bereits besuchen, sagte einen Gesprächstermin aber ab. „Das zeigt uns, dass er unseren Aktivismus nicht ernst nimmt – das bedauern wir“, sagt Hänler. Tim Tönsing von Students for Future, der eine Studie des Wuppertaler Instituts für Klimaforschung zitiert, meint: „Klimaneutralität ist auch in Rostock keine technische Frage mehr, sondern eine politische – es ist möglich.“

Die Aktivisten fordern unter anderem Klimaneutralität bis 2035, Kohlestopp bis 2025 und den Ausbau des Bahnnetzes. Das Protestcamp soll noch, „solange stehen, bis gehandelt wird“.

