Rostock

„Klimaschutz jetzt und hier, bis ihr handelt, streiken wir“: Beim ersten globalen Klimastreik seit der Corona-Krise sind auch wieder hunderte Rostocker auf die Straße gegangen. Mit bunten Plakaten ausgestattet, versammelten sich 500 Menschen um 13 Uhr am Stadthafen, um sich für eine bessere Klimapolitik stark zu machen.

Die Rostocker Gruppe der Klimabewegung Fridays for Future hatte anlässlich des internationalen Klimaprotesttages zu der Aktion aufgerufen. Dabei wurde deutlich, dass sich die Demonstranten ein genauso schnelles Handeln in der Klimakrise wie bei der Corona-Krise wünschen.

„Auch unser Klima steckt in der Krise “

„Der Neustart nach der Corona-Krise könnte auch eine Chance für die Klimapolitik in Deutschland sein“, sagte zum Beispiel Anne Rieckhoff. Die 22-Jährige aus Toitenwinkel war mit ihrer Schwester Lina (20) zum ersten Mal zu einer Aktion von Fridays For Future gekommen. „Das Herunterfahren der Wirtschaft hat sich positiv auf die Umwelt ausgewirkt, warum sollte dieser positive Effekt nicht weiter genutzt werden?“, fragte sie.

Ähnlich sieht das auch Melissa Albrecht aus Satow. „Die Corona-Krise hat gezeigt, wie schnell die Regierung neue Gesetze verabschieden kann. Es wird Zeit, dass sie auch erkennen, dass unser Klima in der Krise steckt und dementsprechend handelt“, forderte die 16-Jährige. Freundin Carolin Lauppitz aus Bad Doberan pflichtete ihr bei: „Wir müssen uns für ein generelles Umweltbewusstsein starkmachen, auch wenn wir nicht unbedingt die Generation sein werden, die die Folgen davon zu spüren bekommt“, sagte die 19-Jährige. „Es ist wichtig, dass jetzt gehandelt wird.“

CO2-Budget in fünf Jahren verbraucht

Denn Rostock laufe die Zeit davon, betonte Tim, der am Freitag von einer kleinen Bühne zu den 500 Demonstranten sprach. „Laut dem Pariser Abkommen hat Rostock ein CO2-Budget von 5500 Tonnen. Wenn die Hansestadt aber so weitermacht, ist das in etwa fünf Jahren verbraucht“, machte der Redner deutlich. „Es reicht also nicht, wenn Rostock erst 2050 klimaneutral ist, wie es die Politik bislang anstrebt. Das wäre eine Absage an das Pariser Abkommen. Wir fordern, dass das schon 2035 passiert“, sagte Tim unter dem Jubel der Massen weiter. Für ihn sei es deshalb auch ein falsches Signal, dass Rostock keine neuen Straßenbahnen kaufen will. „Wir brauchen einen krassen ÖPNV, wenn wir eine klimaneutrale Stadt werden wollen.“

Seit eineinhalb Jahren mache sich Fridays for Future Rostock für eine bessere Klimapolitik stark, viele der Anwesenden am Freitag sind schon damals mit auf die Straße gegangen, wie Tim per Handzeichen abfragte. „Ihr seid nicht hier, weil es Trend ist, sondern weil euch das Thema wichtig ist. Wegen euch verändert sich etwas“, sagte er.

Klimaprotest mit Maske und Abstand

Auch wenn die Ziele immer noch dieselben sind, so war diese Fridays-for-Future-Aktion doch ein wenig anders. Die Demonstranten mussten 1,50 Meter zueinander Abstand halten, auch ein Mund-Nasen-Schutz war Pflicht. Wer keinen dabei hatte, bekam eine Maske vom Organisationsteam. Auch mussten die Kontaktdaten hinterlassen werden, um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Nach der Kundgebung zog der Protestzug über die Straße Am Strande über Grubenstraße, Lange Straße und Am Kanonsberg zurück zum Stadthafen. Die Sprechchöre wie „Kohlekonzerne baggern in der Ferne, zerstören unsere Umwelt nur für einen Haufen Geld“ wurden dabei immer wieder von Hinweisen zur Einhaltung der Regeln unterbrochen. „Es wäre voll süß von euch, wenn ihr auf den Abstand achtet“, bittet zum Beispiel eine der Organisatorinnen durch das Megafon.

Nicht nur bei Corona auf Wissenschaft hören

Auch Laila war dabei, um ein Zeichen zu setzen. Sie reiste extra mit Bruder Manu (10) aus Parchim an. „Ich engagiere mich selbst bei Fridays for Future, aber in Parchim eine Demo auf die Beine zu stellen, ist schwierig. Deshalb bin ich heute nach Rostock gekommen, um hier eine große Aktion zu unterstützen“, sagte die 16-Jährige.

Ihr ist es wichtig, dass die Politiker aus der Corona-Krise ihre Lehren auch für die Klimapolitik ziehen. „Die Pandemie hat gezeigt, wie einfach es ist, auf die Wissenschaft zu hören und wie hoch die Bereitschaft in der Gesellschaft ist, sich an ihre Vorgaben zu halten – genauso sollte es auch bei der Klimapolitik sein“, forderte sie.

Konzentration auf die wichtigen Dinge

Dem können Maike Reichel, Saskia Schmöle und Julia Hinrichs nur zustimmen. Die drei Frauen arbeiten beim Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde und dementsprechend sind ihnen die Themen Umwelt- und Meeresschutz besonders wichtig. Dafür hat sich Saskia Schmöle auch sieben Stunden lang hingesetzt, um Plakate für sich und ihre Kolleginnen zu basteln.

„Es passiert immer zu wenig und zu langsam“, nannte die 26-Jährige aus der KTV ihre Beweggründe, warum sie sich am Klimastreik beteiligte. Sie hat die Hoffnung, dass die neuen Impulse während der Corona-Krise dazu führen, dass sich noch mehr für den Klimaschutz engagieren. „Es ist ein guter Moment, still zu stehen und sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren.“

Von Ann-Christin Schneider