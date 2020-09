Rostock

Hochwohlgeborener Besuch wird Rostock am 22. September die Ehre erweisen: Königin Margarete Sambiria von Dänemark kommt in die Stadt an der Warnow. Durchlaucht kehrt dorthin zurück, wo sie vor einiger Zeit in große Gefahr geraten war.

Gut – als sie in der Nähe von Schmarl bei einem schweren Sturm in Seenot geraten sein soll, ist schon ein bisschen länger her. Mehr als 750 Jahre, um genauer zu sein. Zum Dank für ihre Rettung durch Schmarler Schiffer hat die Königin am 22. September 1270 das Kloster zum Heiligen Kreuz gestiftet.

Königin Margarete Sambiria von Dänemark in Rostock

„750 Jahre später wollen wir an diesen Tag erinnern“, sagt Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums in Rostock, das seine Ausstellungsschätze in den Mauern des besagten Klosters zeigt. Dabei wird die dänische Königin die Hauptrolle spielen – in Gestalt von Antje Joost-Hirsekorn. Die über Rostock hinaus bekannte Stadtführerin lädt Besucher des Jubiläumsprogramms zwischen 18 und 20 Uhr zu Rundgängen im und um das Kloster ein. Dabei werde sie sicher auch die Geschichte über den Splitter vom Kreuz Jesu Christi erzählen. Diese Reliquie solle sie vom Papst bei einer Pilgerfahrt aus Rom mitgebracht haben.

Dreitürmiges leuchterförmiges Reliquiar mit einem Dorn der Dornenkrone Christi (im oberen kugelförmigen Aufsatz) aus dem Kloster zum Heiligen Kreuz, Kupfer/Bergkristall, um 1400. Ausgestellt im Kulturhistorischen Museum Rostock. Quelle: BERNHARD SCHMIDTBAUER

Auftakt der Deutsch-Dänischen Klostertage in Rostock

„Gleichzeitig ist dieser Festtag der Auftakt der Deutsch-Dänischen Klostertage in Rostock“, betont Michaela Selling, Leiterin des Amtes für Kultur, Denkmalpflege und Museen in Rostock. Diese sollen zukünftig in jedem Jahr stattfinden und zu einer Tradition werden, so der Wunsch aller Organisatoren. So könne ein innerstädtisches Stadtfest zweier nordischer Regionen etabliert werden, sagt Uhde.

Maximal 250 Gäste auf dem Klosterhof

„Maximal 250 Gäste werden – wegen Corona – bei dem Fest auf dem Klosterhof und im Kloster dabei sein können“, erklärt Robert Uhde, Inhaber der Agentur Sphinx ET und einer der Organisatoren des Jubiläumstags. Sie müssen natürlich die Abstands- und Hygieneregeln beachten. Das „kleine Fest“ biete noch weitere kulturelle Genüsse: Die Schauspielerin Theresa Steigelder lädt ab 18 Uhr zu Lesungen sehr aktueller Texte ein. Das Trio „Choralconcert“ – zwei Jazzmusiker und ein Kirchenorganist – bringt ab 20 Uhr in der Klosterkirche sein aktuelles Projekt „Das hohe Lied – Musik der Liebe“ zu Gehör. Und zum Abschluss des Jubiläumstages setzt die Feuertänzerin JosaFira den Klosterhof in Flammen.

Festlicher Umgang vom Rathaus zum Kloster

„Das bewegende Jubiläum sollten sich die Rostocker und ihre Gäste nicht entgehen lassen“, erklärt Stuth. So werde der Umgang vom Rathaus zum Kloster jede Menge Historie bieten. 15.30 Uhr beginnt der Umgang vor dem Rathaus. Der Weg führt über die Kröpeliner Straße bis zum Barocksaal, dort tritt um 16 Uhr ein Vertreter des Papstes auf. Gespielt wird der von Jürgen Möller, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Östlichen Altstadt.

Um 16.10 Uhr wird der Klosterhof erreicht und ab 16.15 Uhr beginnt dann auf dem Klosterhof das Festprogramm. „Der Stiftungsvorgang vor 750 Jahren wird an den verschiedenen Stationen schauspielerisch in fünf Akten erzählt“, sagt Wolfgang Hansen vom Event- und Messeservice Rostock. Die dänische Königin führe den Umgang symbolisch durch die Stadt.

Fragmente des Hochaltarretabels der Dominikanerklosterkirche St. Johannis, Rostocker Dreikönigsaltar, Eichenholz, 1440/1450 Quelle: BS

Warnemünder Funker werben für Kloster-Jubiläum

„Das Programm haben wir in wenigen Wochen auf die Beine gestellt“, betont Uhde. Tragende Säulen seien zwei Vereine, der Verein zur Förderung der Östlichen Altstadt in Rostock sowie der Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in MV, sowie das Rostocker Kulturamt. Unterstützung für das Jubiläum kommt sogar aus dem Äther: Warnemünder Amateurfunker haben eine Antenne am Kloster aufgestellt. „Sie haben den Namen des Rostocker Klosters und Informationen über unser Jubiläum in alle Welt verteilt“, berichtet Stuth.

Königin Margarete Sambiria von Dänemark Königin Margarete Sambiria von Dänemark wurde um 1230 geboren. Sie war die Tochter Herzog Sambors II. von Pommerellen und Mechthilds von Mecklenburg. 1248 heiratete sie auf Burg Glambek auf Fehmarn Christoph I. von Dänemark und wurde 1252 mit ihm in Lund gekrönt. Als Christoffer Ende Mai 1259 unerwartet in Ribe starb – es hieß, dass er ermordet wurde –, war sie bis 1264 Vormund für ihren Sohn Erik Klipping. Nach der Gründungslegende des Klosters Zum Heiligen Kreuz in Rostock brachte sie 1270 ein Stück des heiligen Kreuzes mit, das sie von einer Wallfahrt nach Rom vom Papst erhalten hatte. Diese Reliquie soll sie angeblich dem von ihr in Rostock gegründeten Kloster Zum Heiligen Kreuz gestiftet haben. Dort hielt sie sich in ihren letzten Jahren auf und starb am 1. Dezember 1282 in Rostock. Sie wurde im Doberaner Münster beigesetzt.

Von Bernhard Schmidtbauer