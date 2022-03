Rostock

Die Vorräte reichen noch für knapp vier Wochen – bis zum 29. März. Dann aber ist Schluss, dann geht das Rostocker Steinkohle-Kraftwerk - der größte Stromerzeuger in MV - vom Netz. Mit Putins Krieg gegen die Ukraine oder Sanktionen gegen Russland hat das aber nichts zu tun: Im Kraftwerk steht eine große Revision an.

Wie es danach weitergeht in Rostock – noch offen. Der Hauptanteilseigner des Kraftwerks, der Stromriese EnBW aus Stuttgart, sucht bereits nach Alternativen zu russischer Kohle. Für den Fall, dass Europa seine Häfen für Güter und Schiffe aus Russland sperrt. Sicher ist schon jetzt: Für die Verbraucher wird der Strom nochmals teurer. Nicht nur in Rostock.

Australien statt Russland?

Insgesamt 18 Millionen Tonnen Steinkohle hat Deutschland im Vorjahr aus Russland importiert – mehr als fünf Prozent davon gingen in Rostock über die Kai-Kanten. „Im Durchschnitt schlagen wir eine Million Tonnen Steinkohle bei uns um“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port. Der allergrößte Teil davon kam bisher aus Russland.

Das bestätigt auch EnBW. Unternehmenssprecherin Ricarda Bohn sagt: „Russland war 2021 das primäre Kohle-Exportland für Westeuropa. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den an die EnBW-Kraftwerke gelieferten Kohlemengen wider.“ Doch: Schon seit Ende vergangenen Jahres steuere der Konzern um. „Wir haben damit angefangen, unsere Abhängigkeit von russischen Lieferungen zu reduzieren.“

So beziehe EnBW auch Steinkohle aus Südafrika und Kolumbien. Nun könnten bald auch Frachter aus den USA, aus Australien oder Indonesien im Rostocker Seehafen festmachen – und die Kohle für das Kraftwerk liefern. Auch diese Länder sind mögliche Ersatz-Lieferanten für Russland.

Kohle sieben Mal so teuer

Längere Transportwege, höhere Preise: Experten gehen davon aus, dass sich die neuen Quellen aber in den Preisen niederschlagen werden. Vom Preisanstieg an den Rohstoffbörsen ganz zu schweigen: Anfang März 2021 kostete eine Tonne Steinkohle 65,20 US-Dollar. Nun hat sich der Preis fast versiebenfacht. Am Freitag notierte die Tonne bei fast 440 US-Dollar.

Wie genau sich das auf die Preise für die Endverbraucher auswirkt – EnBW will dazu noch nichts sagen: „Aktuell sind die Preise für die Beschaffung hoch. Die Ursachen sind vielseitig. Auch die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine fließt hier mit ein“, so Konzernsprecherin Bohn. „Vor diesem Hintergrund lassen sich keine verlässlichen Prognosen zur Entwicklung der Strompreise an den Märkten aufstellen.“

Revision bis in den Sommer

In Rostock geht das Kraftwerk in wenigen Tagen so oder so vom Netz. Im April und Mai wird an dem Strom-Riesen gearbeitet. „Schwerpunkte der Revision sind umfangreiche Arbeiten an Turbine, Generator, Kessel und Rauchgasentschwefelungsanlage. Dafür ist auch der lange Zeitraum notwendig“, so Jana Hinz, Sprecherin des Kraftwerksbetreibers KNG. „Und bis dahin reichen unsere Kohlevorräte auf jeden Fall.“ Erst Ende Mai, Anfang Juni soll der Kohle-Meiler wieder ans Netz gehen.

Im gesamten Jahr 2021 und auch im Februar 2022 hatten die Steinkohle-Kraftwerke in Deutschland immerhin noch neun Prozent Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland. Das geht aus Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg hervor. Wichtigste Stromquelle war – zumindest im Februar - die Windkraft. Mehr als 46 Prozent des deutschen Stroms kam aus den „Mühlen“. In Rostock gab es zuletzt Forderungen, das Kraftwerk solle bereits in zwei Jahren dauerhaft vom Netz gehen. Die KNG hatte hingegen zuletzt 2034 als das Jahr genannt, in dem in Rostock keine Kohle mehr benötigt wird.

Von Andreas Meyer