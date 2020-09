Rostock

Die Zeit, in der selbst geschriebene Zeilen nach Hause kommen, ist längst vorbei. Heute finden sich meist nur noch formelle Seiten im Briefkasten oder Rabattcoupons vom Drogeriemarkt nebenan. Wird doch vieles per E-Mail oder per Whatsapp geregelt. Daher ist auch der Gang zum gelben oder blauen Kasten an der nächsten Straßenecke ziemlich selten geworden. Umso überraschender und schön zugleich, wenn man dann die Aufforderung „nur Liebesbriefe“ auf einem Briefkasten in der Stadt entdeckt.

Wie friedvoll und zufrieden die Welt doch sein müsste, wenn nur noch Briefe mit liebevollen Botschaften verschickt würden. Dann würde jedem Menschen wahrscheinlich ganz unverhofft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und an schlechten Tagen könnten die Worte wieder hervorgeholt werden und aufmuntern. Wenn das mit den Briefen nicht klappt, dann ja vielleicht kurze Nachrichten für unsere Lieben zu Hause: Ein „Schön, dass es dich gibt“ oder „Ich denk an dich“ für die Hosentasche, hat doch auch etwas.

Von Stefanie Adomeit