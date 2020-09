Rostock

An den Samstagen im September können wir kostenfrei mit Bus und Bahn durch Rostock fahren. Aus meinem Hirn war dieser Fakt am vergangenen Sonnabend allerdings verschwunden. Als ich am Automaten an der Haltestelle Tickets für meine Straßenbahnreise nach Dierkow zog, kam eine betagte Dame zielstrebig und so schnell sie eben konnte, auf mich zu. „Sie brauchen doch heute keine Fahrscheine. Samstags haben wir doch gerade kostenfreie Fahrt“, erklärte sie mir. Nach meinem erfreuten Dankeschön drehte sie sich mit strahlendem Lächeln noch einmal um und sagte: „Die Fahrscheine können Sie sich doch für die anderen Wochentage aufsparen.“

Dass da jemand so nett für einen wildfremden Menschen, in diesem Fall mich, mitgedacht hatte, das hat meinen Tag erhellt. So geht Miteinander. Und das mache ich gern mit: Wenn ich am morgigen Samstag jemand mit Fahrschein in Bus oder Bahn steigen sehe, werde ich ihn genauso nett auf den kostenfreien Nahverkehrstag hinweisen.

Von Bea Schwarz