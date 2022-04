Rostock/Hamburg

Zwei Jahre lang war Veranstaltungs-Flaute auf der „Stubnitz“ – wie ist es dem Kulturschiff mit Heimathafen Rostock, das seit 2014 in Hamburg liegt, seitdem ergangen? Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Gründervater Urs Blaser gesprochen. Er berichtet auch davon, dass die „Stubnitz“ gern zur Bundesgartenschau 2025 nach Rostock vorbeikommen würde – doch die Entscheidung liege nicht in seiner Hand.

Wie ist die „Stubnitz“ durch die Pandemie gekommen?

Bereits vorher haben wir ein großes Vorhaben für denkmalgerechte Instandsetzung des Schiffes begonnen, gefördert vom Bund und der Stadt Hamburg. So konnten wir die veranstaltungsarme Zeit gut nutzen.

Was wäre für einen Besucher, der jahrelang nicht an Bord war, neu?

Für Gäste, die das Schiff zuletzt im Rostocker Stadthafen gesehen haben, ist der heutige Anblick bestimmt überraschend gut: Nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild hat sich verbessert, auch die Lade- bzw. Veranstaltungsräume und die Wege dazwischen. Dem Denkmalschutz hingegen ist zu verdanken, dass die Authentizität erhalten geblieben ist.

Und wie geht’s der Besatzung?

Die hat lange und viel am Schiff gearbeitet. Damit unsere kulturelle Produktion nicht ganz aus der Übung kam, haben wir Aspekte des Schiffes dokumentiert und eine Stream-Serie mit Livemusik produziert („Rust Never Sleeps“ und „Plattenfroster TV“, die Red.). Trotzdem sind alle ungeduldig und versuchen, möglichst schnell wieder in ein volles Veranstaltungsangebot zurückzufinden.

Wie viele Leute seid ihr an Bord?

Das Kernteam waren immer rund ein Dutzend Mitstreiter, das ist so geblieben. Und alle sind in Aufbruchstimmung.

Wie viele davon stammen aus Rostock und MV?

Die Crew war ja auch schon in Rostock immer sehr international und bunt, das ist so geblieben. Der Anteil an Rostockern ist etwas kleiner geworden, immerhin sind noch drei Leute aus dem Produktionsteam dabei, das schon in Rostock aktiv war. Und beim Schiffsbetrieb arbeiten wir mit einem Pool von Seeleuten, in dem Rostock und MV immer noch gut vertreten sind.

Und wie geht es Ihnen selbst?

Ich selber bin nach 30 Jahren Verantwortlichkeit nicht mehr an vorderster Front. Die Instandsetzungsphase war mein großes Anliegen, für den Kulturbetrieb vertraue ich nun auf ein gutes Team an Bord. Gerne betreue ich noch ab und an die Tonproduktion von Live-Musik und beteilige mich an strategischen Fragen.

Was verbindet Schiff und Crew mit Rostock und MV?

Die „Stubnitz“ hat Rostock immer noch als Heimathafen. Und sie steht als Einzeldenkmal inzwischen sowohl in der Denkmalliste in Hamburg als auch in Rostock. Ich bin mir sehr bewusst, dass die „Stubnitz“ ein relevantes Zeitzeugnis der großen Hochseefischerei in Sassnitz und Rostock sowie der ostdeutschen Schiffbaugeschichte ist. Künftig wollen wir an Bord vermehrt auf diese Zeit verweisen, aber auch auf die kulturelle Geschichte der letzten drei Jahrzehnte in vielen europäischen Regionen. Dies macht in Hamburg im Kontext des „Deutschen Hafenmuseums“ Sinn, potenziell aber natürlich auch in Rostock.

Aus Stralsund um die Welt Gebaut 1964 auf der Volkswerft Stralsund, bis 1984 Basisschiff für die Flottillenfischerei der Sassnitzer Hochseefischerei (SAS-501), anschließend bis 1990 Kühl- und Transportschiff der Rostocker Hochsee-Fischfangflotte (ROS-701). 1992 Umwidmung in Veranstaltungsstätte („Kunst-Raum-Schiff“) und Umbau in Rostock. Heimathafen des knapp 80 Meter langen Schiffes ist Rostock. Betreiber ist der Verein „Motorschiff ‚Stubnitz’“, seit 2014 liegt das fahrbereite Schiff in Hamburg.

Ist das Schiff seetüchtig? Und was habt ihr für Pläne?

Ja. Zur Zeit planen wir die Teilnahme an der Kieler Woche, wo wir ein Angebot für einen zentralen Liegeplatz haben. Nach der Corona-Pause ist dies die nächstmögliche Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, dass das Schiff nicht nur eine schwimmende Location ist.

Ist es denkbar, dass ihr irgendwann mal wieder nach Rostock kommt?

Natürlich bleibt denkbar, dass die „Stubnitz“ auch in Rostock wieder in Erscheinung tritt. Aus meiner Sicht wäre die Buga eine gute Gelegenheit. Ob das aber auch bei den Organisatoren auf Interesse stoßen würde, kann ich nicht beurteilen, die primären Fragen und Ziele werden ja zunächst mal andere sein.

Hättet Ihr genug Seeleute für die Überfahrt?

Unser Pool an Seeleuten, die wir jeweils anfragen, wer bei einer Überführung Zeit und Lust hat zu helfen, ist vielfältig und über lange Zeit gewachsen. Allerdings wird auch schwieriger, nach der aktiven Fahrenszeit die Papiere für die berufliche Seefahrt zusammenzuhalten. Wir sind deswegen immer an Anfragen interessiert, insbesondere an Inhabern eines Maschinenpatents.

Muss irgendwas dringend repariert werden?

Dank der Instandsetzung in den letzten zweieinhalb Jahren ist der Sanierungsstau kleiner als gewohnt. Die Klassebestätigungen sind natürlich immer aufwendig, im Moment halten wir dies aber für machbar.

Wann geht ihr das nächste Mal in die Werft und wohin?

Die nächste, alle fünf Jahre zu absolvierende Klassenerneuerung wird 2024 fällig. Im Moment steht noch nicht fest, in welcher Werft wir ins Dock gehen.

Habt ihr genug Geld, um alles zu bezahlen?

Über Jahrzehnte haben wir die Mittel für die Instandhaltung aus den Veranstaltungseinnahmen gepresst, wir hatten aber auch immer eine sehr große Anzahl an kleinen Spenden und große Hilfe von involvierten Firmen. Ob die Eigenleistung aus den Veranstaltungseinnahmen nach Corona wieder gelingen kann, ist noch nicht absehbar. Sogenannte Fördermitglieder haben uns die letzten zweieinhalb Jahre entschlossen begleitet, ob dies einfach so weiter gehen kann, ist natürlich auch nicht gewiss.

Wie sehen die längerfristigen Pläne für Veranstaltungen aus?

Mit der Freude auf weniger Kontaktbeschränkungen sind im Programm bis zum Jahresende bereits viele gute Veranstaltungen geplant. Neben Livemusik, Club- und Firmenveranstaltungen wollen wir vermehrt auch Ausstellungen und Aktivitäten für den Tagesbetrieb entwickeln.

Was sind die nächsten Highlights an Bord? Was sollte man besuchen, wenn man mal aus MV für ein paar Tage nach Hamburg kommt?

Ein Besuch in Hamburg ist natürlich nicht nur, aber auch wegen der „Stubnitz“ eine Empfehlung. Allerdings sind die Geschmäcker bei der Bandbreite an präsentierter Musik bei uns sehr verschieden. Wenn es um Live-Musik geht, empfehle ich unsere Webseite, wo wir uns bemühen, mit Hörbeispielen eine Auswahl zu erleichtern.

Seid ihr zufrieden mit dem Liegeplatz in Hamburg?

Bei unserem Liegeplatz am Kirchenpauerkai (früher: Afrika 2, d. Red.), der noch ein paar Jahre als sicher gilt, ist nun Wohnbebauung dicht herangerückt. Mittelfristig wird überlegt, ob es bessere Alternativen gibt.

Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?

Wie groß dürfte der Wunsch sein? Die letzte Reise vor der Währungsunion hat die „Stubnitz“ nach Maputo (Hauptstadt von Mosambik, d. Red) geführt. Mit der Vorstellung, dass die „Stubnitz“ dort noch mal auftauchen würde, verbinde ich den Inbegriff von Mobilität.

Von Thomas Luczak