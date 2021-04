Rostock

Noch steht der Termin bei vielen Fans im Kalender und auch im Plan der Rostocker Stadthalle: Am 22. August will Xavier Naidoo innerhalb seiner Tour „Hin und weg“ in der Arena auftreten und seine größten Hits aus den vergangenen 25 Jahren spielen. Dem geplanten Konzert in der Hansestadt war schon vergangenes Jahr eine riesige Debatte vorausgegangen. Denn die Bürgerschaftsfraktionen Linke und SPD hatten versucht, den Auftritt zu verbieten und waren mit einem entsprechenden Antrag nur knapp in der Bürgerschaft gescheitert. Nun erneuern beide Fraktionen ihr Anliegen und haben dabei noch Unterstützung von den Grünen – was in der Bürgerschaft eine Mehrheit bedeutet.

Ziel ist es, Xavier Naidoo in Rostock keine Bühne mehr zu geben. „Unter anderem, weil er den Reichsbürgern und der QAnon-Bewegung nahesteht. Außerdem bedient er sich in persönlichen Äußerungen und Texten antisemitischer Verschwörungsmythen und schürt rassistische Ressentiments“, heißt es im Antragstext.

„An unserer Haltung, dass Naidoo mit diesen Ansichten in der weltoffenen Hansestadt Rostock falsch ist, hat sich nichts geändert. Wir wollen ihm hier keine Chance geben, von einer kommunalen Bühne aus rechtsextremes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu tragen“, sagt Eva-Maria Kröger, Chefin der Linken in der Bürgerschaft.

Grüne besorgt werden Schadensersatz

Laut Informationen der Fraktionen soll der Konzertveranstalter aufgrund der Corona-Lage über die Absage der Tour nachdenken. In dem Zusammenhang sei die Rostocker Stadthalle auch nach einem neuen Termin für einen Auftritt des Sängers gefragt worden. „Unser Ziel ist es, dass mit Xavier Naidoo und dessen Agentur kein neuer Vertrag zustande kommt“, sagt Uwe Flachsmeyer (Grüne). Seine Fraktion hatte bei der Debatte um das Konzertverbot im vorigen Jahr unterschiedlich abgestimmt. „Aber das lag nie am Inhalt des Antrags. Wir waren immer gegen Naidoos Ansichten“, versichert Flachsmeyer.

Vielmehr seien Teile der Fraktion besorgt gewesen, dass die Stadthalle als kommunale Gesellschaft bei einer Konzertabsage Vertragsstrafen in enormer Höhe zahlen müsste. „Damals ging es um die Verhinderung eines finanziellen Schadens für die Stadt“, sagt er. Im aktuellen Fall seien die antragstellenden Fraktionen der Ansicht, dass es sich bei einem neuen Konzerttermin für 2022 auch um einen neuen Vertrag handelt – und der soll verhindert werden.

Auch andere Städte distanzieren sich von Naidoo

Die Rostocker Stadtverwaltung hat sich zum aktuellen Antrag noch nicht positioniert. Vergangenes Jahr wurde sich aus dem Rathaus gegen das Konzertverbot ausgesprochen. Unter anderem, weil ein musikalischer Auftritt Naidoos nicht mit einer politischen Veranstaltung gleichzusetzen sei und zum damaligen Zeitpunkt keine strafrechtlichen oder verfassungsrechtlichen Verfahren gegen den Künstler liefen, die ein Auftrittsverbot gerechtfertigt hätten. Zudem verwies das Rathaus darauf, dass die Stadthalle im Falle der Konzertabsage vertragsbrüchig wäre.

Neben Rostock wird auch an anderen Stationen von Naidoos neuer Tour über die Auftritte debattiert. In Mönchengladbach wollte der Sänger bereits im Juni innerhalb eines Festivals auftreten. Erst sagten weitere Bands, die dafür gebucht waren, aufgrund von Naidoo ihre Teilnahme ab. Anschließend erklärte auch der Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD), dass man dem Sänger aufgrund seiner Ansichten keine Bühne bieten dürfte. Ein Auftrittsverbot wurde in Mönchengladbach zwar nicht ausgesprochen – wegen der Pandemie und des Lockdowns findet das Festival aber sowieso nicht statt.

Die Stadt Dortmund hat das Konzert zwar nicht verboten, aber dem Veranstalter den Mietvertrag für den Festwiese im Westfalenpark – den geplanten Auftrittsort – gekündigt. Ähnlich war die Entscheidung in Hof getroffen worden. Begründet wurde es damit, dass infolge der Veranstaltung eine Schädigung des Ansehens der Städte zu befürchten sei.

