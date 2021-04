Rostock

Manege frei: Der Circus Fantasia ist von seinem Winterlager zurück in den Rostocker Stadthafen gezogen. Aktuell wird das Zelt auf dem Parkplatz am Warnowufer 55 aufgebaut. Es wird in diesem Sommer einmal mehr zur Bühne für Künstler, Schauspieler und Musiker. Der Kulturhafen geht in seine zweite Saison.

Unter dem Namen haben sich im vergangenen Jahr das Fantasia, die Compagnie de Comédie und der Mau-Club zusammengetan, um trotz Pandemie und Lockdown Liveauftritte zu ermöglichen. Das Publikum konnte coronakonform ein buntes Veranstaltungsprogramm genießen: Konzerte, Filme, Theater, Kabarett und Lesungen sowie Zirkus und Kindertheater fanden im Zirkuszelt im Stadthafen statt. Wegen des großen Erfolgs soll das Konzept in diesem Sommer eine Neuauflage erleben.

Martina Witte (Compagnie de Comédie), Dana Bauers (Circus Fantasia) sowie Hannes Schade und Thomas Fanter (beide Mau-Club) haben seit Monaten Pläne geschmiedet, Künstler und Künstlerinnen gebucht und ein aufregendes Programm für ein breites Publikum bis Mitte Oktober 2021 zusammengestellt.

Auf den Start des Kulturhafens müssen sich Interessierte jedoch etwas länger als geplant gedulden: Ursprünglich sollte der Empfang zum Fish-Filmfestivals am 29. April die Auftakt-Veranstaltung für die neue Saison sein. Das Festival wird in diesem Jahr jedoch anders als gewohnt stattfinden.

Filmfest wird digital

Normalerweise zieht das Kurzfilmprogramm rund 3500 Gäste in die Spielstätten entlang der Warnow, doch die Pandemie macht den Organisierenden einen Strich durch die Rechnung. Um die Festivaldurchführung für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten, hat sich das Fish-Team dazu entschlossen, das gesamte Wettbewerbsprogramm inklusive aller Filmgespräche und Jurydiskussionen vom 29. April bis 2. Mai Jahr nur im Livestream anzubieten. Hierzu wird der Rostocker Mau-Club in eine Produktionsstätte verwandelt, aus der live gesendet wird.

Kulturhafen will loslegen

Das Fish-Publikum kann alle Filme und Gespräche von Zuhause aus anschauen. Insgesamt werden 43 Kurzfilme von Filmschaffenden aus Deutschland und dem Ostseeraum präsentiert. Nach jedem Film wird ein Filmgespräch per Live-Video mit den Fish-Moderatoren im Mau und den Filmschaffenden zuhause geführt. Zusätzlich zum Wettbewerbsprogramm startet am 29. April um 18 Uhr das neue Format Fish TV. In dem eigens konzipierten Online-Fernsehen werden auf vier verschiedenen Kanälen unter anderem Live-Talks, Musikvideos, Quizshows, Kurzfilmprogramme, Dokumentationen und andere Überraschungen präsentiert.

Auch das Team vom Kulturhafen steht in den Startlöchern. Sobald es die Situation zulasse, wollen sie loslegen und das Publikum erneut im Zirkuszelt begeistern, teilen die Veranstaltenden mit. Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben: www.fantasia-rostock.de, www.mauclub.de, www.compagnie-de-comedie.de, www.instagram.com/kulturhafen.rostock.

Von Antje Bernstein