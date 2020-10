Rostock

Egal, ob’s in die Kita oder den Zoo geht: Kinder bis fünf Jahre brauchen in der Hansestadt für den Nahverkehr nichts zu bezahlen. Ab Grundschuleintritt können die Mädchen und Jungen dann mit dem Schülerticket kostenlos unterwegs sein. „Aber der Zeitraum dazwischen, also vom 6. Geburtstag bis zum Schuleintritt, ist bisher noch davon ausgenommen. Und der kann bis zu einem Jahr betragen“, sagt Sabine Krüger (Grüne).

Ihre Bürgerschaftsfraktion engagiere sich seit Jahren dafür, eine Mobilitätswende in der Stadt zu erreichen. „Dabei ist es auch wichtig, die Kinder von Anfang an daran zu gewöhnen, den Nahverkehr zu nutzen, weil man damit schnell und sicher von A nach B kommt“, so Krüger.

Anzeige

Lesen Sie auch: Wirtschaft in MV will Azubi-Ticket spätestens ab Februar 2021

Der kostenpflichtige Zeitraum zwischen dem 6. Geburtstag und dem Schuleintritt der Kinder könnte diese Bemühungen zurückwerfen und Eltern dazu verleiten, doch wieder Auto zu fahren. „Wir brauchen deshalb eine durchgängige Gratisbeförderung, weil sie sinnvoll und nachvollziehbar ist“, sagt sie.

Gratis Schülerticket auf zwei Jahre begrenzt

Für wie viele Kinder ein solches Vorschulticket greifen würde und ob eine Einführung zum 1. Januar 2021 gelingen kann – all diese Fragen soll nun die Stadtverwaltung beantworten. Auch die möglichen jährlichen Kosten sollen ermittelt und der Bürgerschaft zur Kenntnis gegeben werden. „Ich weiß, dass die Stadtverwaltung daran schon arbeitet. Wir hoffen einfach, dass wir das Anliegen dann auch schnell als Beschluss umsetzen können“, sagt Sabine Krüger.

Lesen Sie auch: Rostocker fordern kostenlose Fahrrad-Mitnahme in Bus und Bahn

Die Einführung des kostenlosen Schülertickets für Bus, Bahn und Fähre in Rostock sei bahnbrechend gewesen, sagt sie. Nicht nur vom Aspekt der umweltfreundlichen Mobilität her, sondern auch, um allen Kindern Teilhabe zu ermöglichen. Laut Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 2019 gilt das Gratisticket für Schüler, die ihren Hauptwohnsitz in Rostock haben, erst einmal für den Zeitraum von zwei Jahren. Die Stadt lässt sich das Angebot rund vier Millionen Euro pro Jahr kosten.

Von Claudia Labude-Gericke