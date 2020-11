Rostock: Kranke Fichten am Spielplatz Mörikeweg werden gefällt

Rostock

Am Rostocker Mörikeweg muss derzeit ein größerer Bestand Fichten entfernt werden. Die Bäume sind durch die vergangenen trockenen Sommer geschwächt – und anfällig für Schädlinge geworden. In diesem Jahr haben in der Hansestadt vor allem Fichtenröhrläuse ihr Unwesen getrieben. Gefällt werden bereits abgestorbene und absterbende Bäume. Das Ziel: die Verkehrssicherheit soll gewährleistet werden.

Betroffen sind aber nicht nur die Bäume an dem Spielplatz, in ganz Rostock sind Blau-, Stech- und Sitkafichten befallen. Eigentlich mögen diese lieber feuchtere Standorte, teilt das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege mit. Die Bilder brauner und sterbender Nadelbäume, sowohl im städtischen als auch im privaten Grün, fielen ins Auge.

Etwa Hälfte der Fläche zeigt keinen Jungaufwuchs

In waldartigen, flächigen Beständen wird in der Regel kaum nachgepflanzt, da in solchen Fällen mit Naturverjüngung gearbeitet wird. Dabei existieren bereits viele Jungpflanzen, die nur auf mehr Licht warten, um endlich mit dem Baumwachstum beginnen zu können. Am Spielplatz Mörikeweg ist dies nur zum Teil möglich.

Etwa die Hälfte der Fläche zeigt keinen Jungaufwuchs, so dass hier gezielt nachgepflanzt werden muss. Im kommenden Jahr ist eine Mischung aus Nachpflanzungen und Förderung der bereits vorhandenen Naturverjüngung geplant, um die Lücke schnellstmöglich zu schließen. Dabei soll auch der Aspekt der Umweltbildung einbezogen werden, damit Schulklassen und Kindergruppen diesen Landschaftsraum lehrreich erleben können.

Das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege hat eine Fachfirma mit den Fällarbeiten beauftragt und bittet für Beeinträchtigungen in dieser Zeit um Verständnis. Sobald das Nachpflanzkonzept erarbeitet ist, wird es in einer Ortsbeiratssitzung vorgestellt.

Von OZ