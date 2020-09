Rostock

Dass es ihre Bestimmung ist, anderen Menschen zu helfen, wussten Kristin Gildemeister und Lisa Timm schon früh. Bei der Ausbildung zur Krankenschwester nahm dann auch ihre Freundschaft den Anfang. „Obwohl ich an der Universitätsmedizin und Lisa im Klinikum Südstadt war, haben wir uns in den Lerngruppen für die Prüfung kennengelernt“, blickt Kristin Gildemeister zurück. Und noch etwas eint die beiden 29-Jährigen seitdem: Auch wenn ihre Wege nach der Lehre erst einmal in verschiedene Kliniken, Pflegeeinrichtungen und ins Ausland führten – „wir hatten weiterhin ständig Kontakt und wussten immer, dass wir uns gemeinsam etwas eigenes aufbauen wollten“, sagt Lisa Timm.

Nun ist es so weit: Mit ihrem jüngst gegründeten eigenen Unternehmen „Herzensmensch“ wollen die jungen Frauen als Alltagsbegleiterinnen vor allem Senioren und Familien unterstützen. „Wir übernehmen all das, wofür den Pflegediensten oftmals keine Zeit bleibt und können uns – ohne Termindruck und ohne fremdbestimmt zu sein – um die Hilfebedürftigen kümmern“, fasst Kristin Gildemeister ihre Tätigkeit zusammen.

Kleine Wünsche sorgen für große Freude

Ob ein gemeinsamer Spaziergang, Gedächtnistraining für Demenzkranke, Basteln mit Kindern, Aufräumen, Hausputz, Fahrten zum Arzt oder Hilfe beim Einkaufen – all diese Unterstützung steht auch vielen Menschen zu, die davon noch gar nichts wissen. „Der Start in die Selbstständigkeit ist deshalb auch mit viel Aufklärung verbunden“, beschreibt Lisa Timm ihren derzeitigen Alltag.

Alle Personen mit einer anerkannten Pflegestufe ab Grad 1 haben Anspruch auf den sogenannten Entlastungsbeitrag von 125 Euro im Monat. Der sei dafür gedacht, die Betroffenen im Alltag zu unterstützen. „Wir nehmen den Pflegediensten also nichts weg, im Gegenteil, wir arbeiten sogar mit ihnen zusammen“, erklärt Kristin Gildemeister. Viele der vor allem älteren Kunden seien froh, wenn ihnen jemand bei vermeintlich banalen Anlässen unter die Arme greift und so größtmögliche Selbstbestimmung ermöglicht. „Die Wünsche der Menschen sind dabei gar nicht groß und sie sind oftmals schon glücklich, wenn man ihnen Gesellschaft leistet, mit ihnen spazieren geht oder sie zum Friseur begleitet“, erzählt Kristin Gildemeister von den Dingen, in denen sie ihre Berufung gefunden hat.

Dass sie statt zu Spritze und Wundverband nun auch mal dienstlich zum Putzlappen greifen oder die Waschmaschine bedienen muss, stört die gelernte Krankenschwester nicht. Im Gegenteil: „Es ist doch toll, wenn man Menschen auch mit solchen vermeintlich einfachen Dingen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.“

Entlastung für pflegende Angehörige

Ebenso wichtig sei auch die Entlastung pflegender Angehöriger, die sich teilweise bis zur Selbstaufgabe um ihre Familienmitglieder kümmern. „Doch auch da gibt es Möglichkeiten, dass wir sie über die sogenannte Verhinderungspflege unterstützen können“, so Kristin Gildemeister. Die beiden jungen Gründerinnen lassen ihre Kunden im Dschungel der Vorgaben, Kostenstellen und Abrechnungen nicht allein, sondern helfen auch bei der Antragstellung.

Damit alles korrekt läuft, war nicht nur eine Anerkennung ihrer Firma durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales nötig – „das Lagus verlangt auch einmal pro Jahr einen Bericht über unsere Arbeit“, erklärt Lisa Timm, welche Auflagen mit der Gründung einhergingen.

Traum vom Generationenhaus

Die beiden Rostocker Jungunternehmerinnen sind froh, dass sie nach der Zwangspause wegen Corona nun richtig loslegen können und haben schon jetzt große Visionen. „Wir wollen mit zu den besten Arbeitgebern für Krankenschwestern und Pflegekräfte in Rostock gehören“, sagt Kristin Gildemeister selbstbewusst. „Und wir träumen von einem Generationenhaus, in dem junge und alte Menschen zusammen Zeit verbringen können“, blickt Lisa Timm voraus. Denn eines weiß sie aus beruflicher Erfahrung: „Die Einsamkeit ist für viele ältere Menschen das Schlimmste“.

