Rostock

Wenn Kunsthallen-Chef Uwe Neumann über die OZ-Gemeinschaftsaktion „ Rostock Kreativ“ spricht, gerät er ins Schwärmen: „Hier herrscht dann immer eine fröhliche und gesellige Atmosphäre.“

Und da sich der Beginn der Sanierung der Kunsthalle verzögert, haben alle Hobbykünstler nun doch noch einmal die Chance ihre Malereien, Fotografien oder Skulpturen auszustellen. Hier beantworten wir alle Fragen, die Sie wissen müssen:

Worum geht’s bei „ Rostock Kreativ“?

Hier kann jeder Hobbykünstler sein Talent in einer renommierten Ausstellungshalle zeigen. Viele Menschen kommen zusammen, um sich auszutauschen, ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

Wer darf mitmachen?

Alle Menschen, die Lust und Laune haben, können bei der Aktion mitmachen. Das Mindestalter beträgt aber 18 Jahre.

Was darf eingereicht werden?

Es gibt drei Kategorien: Malerei/ Zeichnung, Fotografie und Plastik. Jeder Künstler darf nur mit einem Werk antreten. Bilder dürfen nicht größer als 50 x 70 Zentimeter sein, die ersten 50 Werke dürfen allerdings einen Quadratmeter messen. Die Plastiken sollten nicht schwerer als 50 Kilogramm sein. Damit Ihr Bild oder Foto aufgehängt werden kann, muss es gerahmt sein.

Bis wann müssen die Werke in der Kunsthalle sein?

Vom 22. Februar bis zum 1. März werden ihre Werke in der Kunsthalle in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr von den Mitarbeitern angenommen.

Wie lange werden die Arbeiten ausgestellt?

Die Ausstellung wird vom 5. März bis zum 15. März 2020 in der Kunsthalle stattfinden.

Gibt es was zu gewinnen?

Bei „ Rostock Kreativ“ geht es um die Ehre. Besucher stimmen über das schönste Kunstwerk ab. Jeder Gast bekommt einen Stimmzettel. Am letzten Tag der Ausstellung – am 15. März – wird das Ergebnis bekanntgegeben und der Publikumspreis verliehen. In den vergangenen Jahren haben um die 10 000 Menschen die Ausstellung besucht.

Beteiligen sich viele Menschen an der Aktion?

Nach Aussagen von Kunsthallen-Chef Uwe Neumann ist es die größte Hobbykunstausstellung in Deutschland, die über so einen langen Zeitraum –seit elf Jahren – läuft. Beim letzten Mal wurden mehr als 600 Werke eingereicht und ausgestellt. Davor das Mal waren es knapp an die 700 Arbeiten.

Was ist noch interessant?

Im kommenden Jahr wird unser Bundesland 30 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums wird ein Sonderpreis vergeben. Thema ist: „ Mecklenburg-Vorpommern – Meine Heimat“. Eingereicht werden können Arbeiten in den drei genannten Kategorien. Auch hier entscheidet das Publikum über den Sieger.

„Nutzt die schöne Weihnachtszeit für Basteln und seid kreativ“, fordert Uwe Neumann alle Hobbykünstler auf.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ulrich Ptak: Der Mann, der Stars wie Christo, Joop und Rankin in die Rostocker Kunsthalle holte

Udo-Ufo und Likörelle: Lindenberg kommt in die Kunsthalle Rostock

Von Stefanie Adomeit