Kreuzfahrtschiffe vor der Warnemünder Silhouette: In diesem Jahr gab es nicht viele Möglichkeiten, solche Bilder einzufangen. Am Samstag jedoch wird es aber nochmal möglich. Denn der TUI-Koloss „Mein Schiff 4“ wird in Rostock erwartet.

„Mein Schiff 4 ist auf dem Weg nach Rostock und wird dort im Überseehafen anlegen“, bestätigt Frederike Grönemeyer von TUI. Das fast 300 Meter lange und 36 Meter breite Schiff wird demnach im Rostocker Überseehafen überwintern. „Die Besatzungsmitglieder, die noch an Board sind, halten das Schiff in Schuss und bereiten alles für einen Neustart im kommenden Jahr vor.“

Schleswig-Holstein hat Reisen verboten

Zuvor war das Schiff in Kiel. Das Land Schleswig-Holstein hatte der TUI-Reederei erst in dieser Woche verboten Kreuzfahrtreisen aus dem Bundesland durchzuführen. Am Rostocker Überseehafen wird das Schiff gegen 9 Uhr erwartet. Der Kreuzfahrtkoloss wurde 2012 von Tui Curises bestellt, hat insgesamt 625 Millionen Euro gekostet und wurde 2015 in Dienst gestellt.

