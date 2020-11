Rostock

Radfahrer müssen sich an einer der viel befahrensten Kreuzung Rostocks täglich neu entscheiden: Fahren sie sicher – und damit einen Umweg – oder riskant, dafür aber auf kürzester Strecke. Bislang fehlt nämlich eine direkte Verbindung, die aus dem Patriotischen Weg über die Kreuzung Am Grünen Tor in die Lange Straße führt.

„Das ist einer von zahlreichen Planungsfehlern aus alten Zeiten. Die wollen wir aber jetzt nach und nach korrigieren“, sagt Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Der entsprechende Auftrag für die Umgestaltung sei bereits ausgelöst. Laut derzeitigem Stand sollen die Arbeiten an der Kreuzung zwischen 1. März und 30. Juni 2021 erfolgen.

Planungsfehler aus der Vergangenheit korrigieren

Rund 500 000 Euro sind für die Maßnahme eingeplant. „Bisher kommen Radler aus der KTV nur an der Ampelkreuzung Friedhofsweg oder am Vögenteich über die Hauptstraße in Richtung Innenstadt. Es wurde Zeit, dass wir jetzt auch am Patriotischen Weg handeln“, so Matthäus. Seiner Meinung nach seien die entsprechenden Verkehrsführungen für Radfahrer vor 20 Jahren einfach vergessen worden.

„Wenn man sich rund um die Altstadt die Zuführungen anschaut, sind die rein für Autofahrer und Straßenbahnen gemacht. Fußgänger und Radler haben da das Nachsehen“, erklärt der Senator. Deshalb sei es jetzt meist so, dass Radfahrer illegalerweise den Fußweg nutzen und an den Übergängen kreuz und quer fahren. Das soll sich nun ändern.

Fahrbahnerneuerung am Wochenende

Weil die Kreuzung auf Höhe des Radisson Blue Hotels zu den meistbefahrenen in der Hansestadt zählt, sei die Umgestaltung eine Herausforderung. „Wichtig ist, dass wir währenddessen die Beeinträchtigungen auf der Hauptachse gerade zu den Zeiten des Berufsverkehrs im Rahmen halten“, so Matthäus.

Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in vier Abschnitten mit halbseitiger Sperrung und Einengungen in den Querungsbereichen. Lediglich der Bereich des Patriotischen Weges müsse anteilig voll gesperrt werden. Die vorhandene kleine Dreiecksinsel im Gleisbett der Straßenbahn muss auch angepasst werden. Zudem soll der gesamte Knotenpunkt eine neue Fahrbahndecke inklusive neuer Markierung erhalten. Diese Arbeiten sind aber an zwei bis drei Wochenenden und mit halbseitiger Sperrung der Kreuzung geplant.

„Längst überfälliger Schritt“

Die Vertreter des Rostocker Radentscheides sind froh über die neuen Pläne für die Kreuzung. „Das ist längst überfällig“, sagt Marie Heidenreich. Der Knotenpunkt beim Grünen Tor muss laut Meinung der Aktivisten schnell für Radfahrer legal und intuitiv passierbar gemacht werden. „Allerdings darf die Umgestaltung nicht gleichzeitig die absolut nicht hinnehmbare Situation in der Langen Straße für immer zementieren“, sagt die Rostockerin.

Seitdem dort Tempo 30 und eine gemeinsame Straßennutzung für Rad- und Autofahrer eingerichtet wurden, hätte sich die Situation für die Zweirad-Nutzer nach Meinung der Interessengruppe deutlich verschlechtert. „Die Verkehrssituation muss als Ganzes betrachtet werden – also vom Patriotischen Weg bis zum Neuen Markt“, erklärt Marie Heidenreich.

Der Radentscheid hat sogar eine Petition gestartet, um sich für eine Teilung der Verkehre in der Langen Straße einzusetzen. So soll die Spur Richtung Neuer Markt nur den Radlern gehören und die andere Seite für Pkw in beiden Richtungen befahrbar gemacht werden. Bis zum Ablauf der Frist am Mittwoch hatten 1625 Menschen unterschrieben.

„Diese Zahl zeigt, wie hoch der Leidensdruck derjenigen ist, die diese Straße immer nutzen“, sagt Marie Heidenreich. Dazu gab es auf der entsprechenden Internetseite 500 Kommentare von Radlern, die beschreiben, wie gefährlich die Situation ist und wie oft sie von Autofahrern beschimpft wurden, wenn sie sich korrekt verhalten haben und wie vorgeschrieben die Straße nutzten.

Lösungssuche für Probleme in der Langen Straße

Verkehrssenator Holger Matthäus wollte sich eigentlich im Dezember mit allen Beteiligten aus Verwaltung, den Aktivisten und Vertretern von Wiro sowie Citykreis an einen Runden Tisch setzen, um die Verkehrsführung in der Langen Straße zu thematisieren. Aufgrund der Pandemie sei der Termin nun in den Januar verschoben worden. „Wir haben da jetzt zwei Jahre Erfahrungen gesammelt und wollen diskutieren, wie wir in der Langen Straße das Sicherheitsgefühl für Radfahrer erhöhen können“, blickt Matthäus voraus.

Von Claudia Labude-Gericke