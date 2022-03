Rostock

Auch in Rostock hat es im Zusammenhang mit dem Angriff Russland auf die Ukraine Anfeindungen gegenüber russischstämmigen Personen gegeben. Darüber informierte Sophie Pawelke, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rostock.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gab es in Rostock zwei Übergriffe: Am 27. Februar soll ein Mann einen anderen beleidigt, bedroht sowie körperlich verletzt haben. In einem zweiten Fall soll ein Mann eine Frau beleidigt und bedroht haben.

„Das sind ganz klare Einzelfälle“, betont Pawelke. In beiden Fällen sollen sich Tatverdächtige und Opfer gekannt haben. „Russen müssen bei uns in Rostock also keine Angst haben“, so die Pressesprecherin.

Waren aus Russland und Ukraine nicht lieferbar

Allerdings hat der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf den Handel: Der Mixmarkt in Rostock – eine Kette für osteuropäische Lebensmittel – verzeichnet Lieferengpässe bei etwa 20 Prozent der Waren. Der Grund: zehn Prozent der Waren werden in Russland produziert. Diese können aufgrund der Sanktionen nicht geliefert werden. Weitere zehn Prozent stammen aus ukrainischer Herstellung – allerdings kann ebendiese Ware derzeit nicht produziert werden.

Ein weiteres Problem: „Es gibt Kunden, die sich beschweren, dass wir noch Waren aus Russland verkaufen. Doch nur, weil die Aufschrift auf dem Produkt russisch ist, muss es nicht aus Russland kommen“, heißt es seitens des Unternehmens. Die Ware könne genauso aus der Ukraine oder Deutschland hergestellt werden.

Mix Markt positioniert sich klar gegen den Krieg

Die Betreiber der Rostocker Filiale stammen selbst aus der Ukraine. Mix Markt positioniert sich klar gegen den Krieg. In einer Stellungnahme des Unternehmens heißt es: „Unser besonderes Mitgefühl gilt daher allen Personen, die dem völkerrechtswidrigem Angriffskrieg, den wir rückhaltlos verurteilen, hilflos und schutzlos ausgesetzt sind. Wir hoffen, dass es den Verhandlungsführern Russlands und der Ukraine gelingt, den Krieg zu beenden oder zumindest ein Waffenstillstand herbeizuführen.“ Konflikte zwischen Kunden seien dem Unternehmen aktuell nicht bekannt.

Das Café Arbat – ein russisches Restaurant in der Wismarischen Straße – sagt auf OZ-Anfrage, dass sie sich zu keinen politischen Themen äußern möchten.

„Wir müssen solidarisch zusammenstehen“

Zuvor hatte sich die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan aus Schwerin, angesichts rassistischer Übergriffe auf Russen in Deutschland besorgt gezeigt. „Teilweise trauen sich Menschen nicht mehr, Russisch auf der Straße zu sprechen. Das besorgt mich sehr“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag.

Nach ihren Angaben gab es Angriffe auf russische Lebensmittelmärkte, in Schulen seien Kinder beleidigt worden. Dies sei der Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin, nicht der Krieg der Russinnen und Russen, betonte Alabali-Radovan. Die Gesellschaft dürfe sich nicht spalten lassen. „Wir müssen solidarisch zusammenstehen.“

Von Julia Kaiser/dpa