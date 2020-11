Marienehe

Der Widerstand gegen die geplante Klärschlamm-Verbrennungsanlage im Rostocker Stadtteil Bramow wächst. Der Verein „Pro Recycling“ hat knapp 1000 Unterschriften an Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) übergeben.

Das Ziel: Die Stadt soll Alternativen zur Verbrennung untersuchen. „Wir fordern, unter Beteiligung der Öffentlichkeit die Klärschlamm-Behandlung mit Phosphat-Rückgewinnung verfahrensoffen prüfen zu lassen“, sagt Vereinschef Marcus-Heinrich von Stenglin.

Auch in der Bürgerschaft mehren sich Zweifel an dem 50-Millionen-Euro-Projekt. Zuletzt wurde bekannt, dass mit der dezentralen Trocknung ein wesentlicher Bestandteil der Verbrennungsanlage aus Kostengründen wegfallen soll. „Es stellt sich die Frage, ob das Konzept sich jetzt noch mit dem deckt, was wir in der Bürgerschaft beschlossen haben“, sagt Eva-Maria Kröger (Linke). Das Rathaus müsse untersuchen, welche finanziellen und planerischen Auswirkungen sich durch die neue Entwicklung ergeben, fordert Kröger.

100 Euro pro Tonne Klärschlamm

Rostocks CDU-Chef Daniel Peter warnt vor steigenden Kosten für die Gebührenzahler. Aus seiner Sicht ist das Projekt zum Scheitern verurteilt: „Was bleibt letztendlich noch? Mit der dezentralen Vortrocknung fällt das innovative und klimaschonende Element weg. Eine Phosphor-Rückgewinnung findet an dem Standort nicht statt. Und eine aktuelle Marktpreiserhebung gibt es auch nicht“, so Peters.

Die Hintergründe zur Klärschlamm-Debatte Die Bundesregierung hat die Regeln für die Ausbringung von kommunalen Klärschlämmen auf landwirtschaftliche Nutzflächen verschärft. Medikamentenreste, Schadstoffe und Mikroplastik müssen künftig entfernt werden, während der für die Pflanzen so wichtige Phosphor erhalten bleiben soll. Es gibt zwei Wege für die thermische Hygienisierung des Klärschlamms: Entweder der Schlamm wird verbrannt oder er wird carbonisiert. Zentrale Verbrennungsanlagen werden aktuell in Deutschland favorisiert. Allerdings gibt es für die Phosphor-Rückgewinnung noch keine großtechnischen Verfahren. Bei der Carbonisierung wird das Phosphat erhalten und ist direkt pflanzenverfügbar. Für dieses Verfahren sind kleinere, dezentrale Anlagen nötig. Aktuell gibt es für das Carbonat in Deutschland jedoch keine Zulassung als Düngemittel. Phosphor ist ein Rohstoff, den es in Europa nicht in abbaubarer Form gibt. Haupt-Exportländer sind China, USA, Irak, Marokko und Tunesien. Ohne Phosphor können Pflanzen und Lebewesen sich nicht entwickeln. Deshalb ist Phosphor als natürlicher Dünger sehr begehrt. Mit dem Recycling aus Klärschlamm und anderen Quellen will Deutschland weniger abhängig von Importen werden.

Wie Insider berichten, soll bei der geplanten Verbrennungsanlage die Tonne Klärschlamm inzwischen mehr als 100 Euro kosten. Bisher sei jedoch nur von 60 bis 65 Euro die Rede gewesen, heißt es. Zahlen müsse das am Ende der Gebührenzahler – so wie bei den steigenden Abwasserpreisen.

Lage auf dem Entsorgungsmarkt spitzt sich zu

Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) hält dagegen: „Die aktuellen Marktpreise für die thermische Verwertung liegen zwischen 100 und 150 Euro je Tonne netto inklusive Transport.“ Preise zwischen 60 und 65 Euro seien ihm nicht bekannt.

Der Senator hat sich am Dienstag von den Stadtwerken und der Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern (KKMV) die aktuelle Lage in einer Videoschalte erklären lassen. „Derzeit spitzt sich die Lage auf dem Entsorgungsmarkt durch weitere Restriktionen in der Landwirtschaft zu“, sagt Matthäus. Schon heute trage der Gebührenzahler die genannten höheren Kosten.

Senator: „Aus Sch... Gold machen“

"Derzeit spitzt sich die Lage auf dem Entsorgungsmarkt durch weitere Restriktionen in der Landwirtschaft zu", Holger Matthäus (Grüne), Umweltsenator Rostock Quelle: Ove Arscholl

Der Senator kämpft für die Verbrennungsanlage. Er sieht den Klärschlamm als dauerhaft günstigen Brennstoff, mit dem Rostock „aus Schei... Gold machen“ könne, so Matthäus wörtlich. Die komplette überschüssige Wärme könne in einer Größenordnung von voraussichtlich 32 000 Megawattstunden pro Jahr in das Rostocker Fernwärmenetz eingespeist werden. „Somit können bei den Stadtwerken 3,2 Millionen Kubikmeter Erdgas jährlich eingespart werden und 7000 Tonnen Kohlendioxid reduziert werden“, schwärmt der Senator.

Der Rostocker Verein „Pro Recycling“ sieht das Ganze jedoch weit kritischer als Matthäus. Denn eine Verbrennung sei grundsätzlich klimaschädlich, weil dies zwingend mit dem Ausstoß von Kohlendioxid verbunden sei. Und: „Die Verbrennung ist teuer“, sagt Vereinsmitglied Günter Hering. Bei den bisher veranschlagten 50 Millionen Euro Investitionskosten sei noch nicht einmal die gesetzlich vorgeschriebene Phosphat-Rückgewinnung berücksichtigt worden – und ein Konzept dafür müsse auch erst noch entwickelt werden.

Anlage zur Carbonisierung kostet zweieinhalb Millionen Euro

Der Verein schwört stattdessen auf die Carbonisierung des Klärschlamms. Die Mitglieder haben sich dafür eine Referenz-Anlage in Unkel ( Rheinland-Pfalz) angeschaut, die rund zweieinhalb Millionen Euro gekostet hat. Der Klärschlamm wird dort in einer Pyrolysemaschine entwässert, getrocknet und dann auf rund 650 Grad erhitzt. Dadurch werden Medikamentenreste, Schadstoffe und Mikroplastik entfernt, während der für Pflanzen so wichtige Phosphor erhalten bleibt.

Auch in der Kläranlage im saarländischen Homburg wird seit sechs Jahren Phosphor-Koks hergestellt. Dort stapeln sich inzwischen rund 2000 Tonnen in Säcken. Das Problem: Die Behörden in Deutschland haben für die Nutzung des Pyrolysekoks als Dünger bisher keine Zulassung erteilt. „Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, weshalb viele Entscheidungsträger die Verbrennung favorisieren“, sagt Matthäus. Die Befürworter entgegnen jedoch, dass in Schweden die Zulassung inzwischen erteilt worden ist.

Senator: Haben Alternativen geprüft

Rostocks Umweltsenator versichert, dass die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern die Alternativen betrachtet habe. „Aufgrund der ausgereiften Technik in Verbindungen mit einer hohen Anzahl von Referenzanlagen haben wir uns für eine Klärschlamm-Monoverbrennung entschieden. Aus unser Sicht kann nur so eine sichere und zukunftsgerichtete Klärschlammverwertung erfolgen“, sagt Matthäus.

Der Grüne verweist auf den Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf, der 2018 einen Eignungsversuch mit einer sogenannten HTC-Carbonisierungs-Anlage durchführte – und sich im Ergebnis dagegen entschied. „Stand heute ist, dass es noch keine mit Klärschlamm betriebene großtechnische HTC-Anlage in Deutschland gibt“, so Matthäus.

Weltklimarat empfiehlt Carbonisierung

Doch dem Verein „Pro Recycling“ schwebt auch keine zentrale Großanlage vor. Denn das wäre aus seiner Sicht verbunden mit hohen Investitionen und weiten Transportwegen für den Klärschlamm. Vielmehr gehe es um Recycling vor Ort. Das für den Verein entscheidende Argument: „Bereits 2018 wies der Weltklimarat darauf hin, dass nur eine konsequente Carbonisierung aller nicht direkt benötigten kohlenstoffhaltigen Materialien den Klimawandel noch stoppen kann.“+

