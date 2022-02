Rostock

Will er lieber alles allein entscheiden, anstatt seine Rostocker mitzunehmen? Für Furore hat Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) kürzlich mit einer Aussage gesorgt, die Teil eines Interviews mit dem Wirtschaftsmagazin Brandeins ist: „Bürgerbeteiligung läuft zum Beispiel häufig darauf hinaus, Projekte wie eben Fahrradstraßen zur Sicherheit nie zu verwirklichen. So kommen wir aber nicht voran.“

Anlieger bei Modellversuch mit Fahrradstraße außen vor gelassen

Worauf er anspielt, ist ein Experiment in der Langen Straße in Rostocks Innenstadt. Ab dem 1. Mai 2022 soll sie für ein Jahr testweise zur Fahrradstraße umgewandelt werden, Zweiräder haben dann Vorrang vor Autos. Mitgebracht hatte Madsen die Idee nach einem Besuch in Münster. Sein Amt für Mobilität bekam den Auftrag, das Projekt kurzerhand umzusetzen.

Das Problem: Weder Anwohner noch Gewerbetreibende der benachbarten Einkaufsstraße wurden einbezogen, sogar der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock, Klaus-Jürgen Strupp, kritisierte das Vorhaben seines Amtsvorgängers.

Das Statement Madsens in besagtem Interview wurde auch in den sozialen Medien diskutiert. „Das sehen wir anders, lieber Claus Ruhe Madsen. Wir glauben, dass Bürger*innenbeteiligung eine entscheidende Grundlage für konstruktive Prozesse ist“, ist unter einem Bildpost des Instagram-Accounts „Stadtgespräche Rostock“ zu lesen, der den Oberbürgermeister und sein Zitat zeigt. Zahlreiche User hinterließen verärgerte Kommentare.

Hinter dem Profil stecken Dr. Kristina Koebe und Tom Maercker, die unter dem Namen „Stadtgespräche Rostock“ auch ein Magazin produzieren, das laut eigenen Angaben seit 1995 quartalsweise in der Hansestadt erscheint. Sie gehe davon aus, so Koebe, dass Aussagen wie die von Madsen entstehen, „weil vielen nicht klar ist, was echte Bürgerbeteiligung ist“.

Wer am lautesten ist, hat nicht zwangsläufig recht

Die Diskussion um das Pilotprojekt „Lange Straße – Fahrradstraße“ sei ein perfektes Beispiel für das „Problem der lauten Stimmen“. Das heißt, dass häufig nur die zu Wort kommen und gehört werden, die direkt betroffen sind und vor allem die, die am lautesten protestieren. „Das ist aber nicht repräsentativ“, sagt Koebe, die an der Universität Rostock ihren Master-Abschluss in Germanistik und Anglistik sowie das erste Staatsexamen im Lehramt für Gymnasien erworben hat und später noch promovierte.

Dr. Kristina Koebe ist Geschäftsführerin der Projektentwicklungsfirma Rotorwerk Project Services und produziert im Ehrenamt das Magazin „Stadtgespräche Rostock“. Quelle: Hegermann Johanna

Für echte Bürgerbeteiligung müsse es feste Formate geben, die alle kennen und die akzeptiert werden. Dazu gehören Bürgerversammlungen, bei denen Teilnehmer aus verschiedenen Altersgruppen und sozialen Schichten per Losverfahren ausgewählt werden, um über aktuelle politische Themen, die sie betreffen, zu diskutieren – ähnlich dem Rat der 500 im antiken Griechenland.

Die Teilnehmer würden ausführlich über die Sache informiert und geschult, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, beispielsweise darüber, wie sich ein Stadtteil weiterentwickeln soll. Es sei besser, die Menschen zu fragen, bevor Beschlüsse gefasst werden. „Beteiligung verhindert Protest“, so Koebe.

Das sagt auch Eva-Maria Kröger, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Rostocker Bürgerschaft und Mitglied des Landtags in MV. „Die alte Geschichte, es würde alles länger dauern oder nicht passieren, wenn man Bürger beteiligt, hat einen langen, grauen Bart und ist falsch. Ich habe erlebt, dass Menschen neue Bauvorhaben oder Veränderungen eher akzeptieren, wenn man sie von Anfang an einbezieht.“

Eva-Maria Kröger (Linke) ist Mitglied der Rostocker Bürgerschaft und Landtagsabgeordnete in MV. Quelle: Thomas Hedrich

Madsen: Bürgerbeteiligung garantiert keine perfekten Lösungen

Auf Nachfrage sagt auch Madsen: „Es ist enorm wichtig, dass sich die Bürger und Bürgerinnen an Prozessen beteiligen und sich auch aktiv einbringen und die Umsetzung begleiten können.“ Das dürfe jedoch nicht zu unnötigen Verzögerungen führen, gerade bei Prozessen, die ohnehin schon lange dauern. Zudem könne eine Diskussion im Vorfeld nicht garantieren, dass das Ergebnis für alle zufriedenstellend ist.

Mit Blick auf moderne Formate der Diskussion sagt Madsen: „Bürgerbeteiligung ist wesentlicher Kern auf unserem Weg zu einer Smile City. Wir müssen perspektivisch zu agileren Formen der Beteiligung kommen.“ So könnten Pilotprojekte und Modellversuche weiterentwickelt und verbessert werden, wenn sie bereits laufen – dank und mit Beteiligung.

Generelle Marschroute gibt Rückendeckung für kleinere Projekte

Natürlich müsse nicht „für jede Bordsteinkante“ eine Vollversammlung einberufen werden, sagt Kristina Koebe. Aber bei großen Entscheidungen wie einem Verkehrskonzept für die Stadt sei eine vernünftige Bürgerbeteiligung unausweichlich. Mehr noch: Sie könne – sofern vernünftig umgesetzt, also frühzeitig, transparent und repräsentativ – Rückendeckung für kleinere Projekte geben.

Wenn bereits im großen Stil entschieden worden ist, dass Rostock sich generell hin zu mehr Fahrradwegen und dem Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) entwickeln will, muss gar nicht erst groß diskutiert werden, ob die Lange Straße zur Fahrradstraße werden soll oder nicht.

Vom Leitfaden zum Beirat für Bürgerbeteiligung: Eine Chronologie Erstmals traf sich im März 2018 eine Arbeitsgruppe (AG), die einen Leitfaden zur Bürgerbeteiligung in Rostock entwickeln sollte, weitere Sitzungen folgten. Die Protokolle wurden online veröffentlicht und in mehreren Bürgerforen konnten Teilnehmer die Entwürfe diskutieren. Im März 2019 konnte die AG ihre Arbeit abschließen und der Bürgerschaft den Leitfaden zur Bürgerbeteiligung vorlegen. Drei Jahre zuvor hatten die Mitglieder die Entwicklung des Papiers in Auftrag gegeben. Im Dezember 2019 beschloss die Bürgerschaft den Leitfaden für mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Rostock final. Dazu gehörte auch die Gründung eines Beirats für Bürgerbeteiligung. Bis zum August 2020 wurden Mitglieder für das Gremium gesucht, das zu zwei Dritteln aus „Personen aus der Zivilgesellschaft“ und zu einem Drittel aus „Vertretern der Bürgerschaft“ bestehen sollte. Im September 2020 fand die konstituierende Sitzung statt. Kurz darauf wurde eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Leitfadens für mitgestaltende Bürgerbeteiligung bei der Stadt eingerichtet. Die beiden Stellen wurden zum 1. April und zum 1. Juni 2021 mit Cornelia Josephine Ulrich und Sebastian Hampf besetzt.

Es sei immerhin ein erster Schritt, dass es in der Hansestadt seit 2020 einen Beirat für Bürgerbeteiligung gibt und seit dem Sommer 2021 eine Koordinierungsstelle für selbige im Rathaus, so Koebe. „Aber die Leute brauchen auch die entsprechende Rückendeckung und Relevanz.“

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen betont: Beirat und Koordinierungsstelle haben nur „beratenden Charakter, Verantwortung und Entscheidungshoheit liegen weiterhin bei der Bürgerschaft“.

Von Katrin Zimmer