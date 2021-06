Rostock

Sie sind die kleinsten Leidtragenden der Pandemie: unsere Kinder. Vor allem Kitakinder mussten durch immer wechselnde Regeln, Anwesenheitserlaubnis und Dann-wieder-doch-nicht auf viele ihrer liebgewonnen Rituale verzichten. Sogar Singen war verboten. Doch jetzt ist wieder alles anders. Am Kindertag startete in der Kita „Lütt Sparling“ in Dierkow das Singeprojekt.

Christian Hanke, Quartiermanager für Dierkow hat das Projekt ins Leben gerufen. Drei Künstler treten gemeinsam für die Kinder in drei Kitas in Rostock auf. In den darauf folgenden Tagen wird auch im Toitenwinkler Zwergenhaus und im Steppkeland in Rostock gesungen. „Wir deklarieren es als interaktive Frühlingsreise“, erzählt Hanke, der aus einem Fördertopf für soziokulturelle Projekte schöpfen kann und diesmal in Musik investiert hat.

Die Kinder zum Mitmachen bewegen – ein Ziel des Singeprojekts in der Dierkower Kita. Quelle: Martin Börner

Schmetterling Melle wartet auf seinen Überraschungseinsatz

Auch Kitaleiterin Maria Rohde zeigt sich begeistert: „Die Kinder haben sich auch schon darauf gefreut. Wir durften ja lange nicht singen, nur draußen oder eben summen.“ Damit die Kleinen wieder eine Singstimme bekommen, legt das Künstlertrio los, das sich extra für diesen Zweck zusammengefunden hat. Gitarrist Gregor Siegmund, Sängerin Nora Reinhardt und ein bunter Schmetterling mit dem klingenden Namen Melle Mellsen alias Melanie Krebs. Die mit Schmetterlingsflügeln ausgestattete Entertainerin wartet im Gebüsch auf ihren Überraschungseinsatz.

„Immer wieder Licht in unser Herz“

Melle Mellsen macht sich gerade auf dem Gebiet des Entertainments selbstständig. „Ich bin Pädagogin aus Leidenschaft und möchte mehr in dieser Richtung machen“, sagt sie und schwirrt schmetterlingshaft davon, um die Kleinen zu begeistern, die in jeweils drei Gruppen die Auftritte der Künstler erleben dürfen. Nora Reinhardt singt derweil mit elfenhafter Stimme das Kinderlied von Rolf Zuckowski: „Immer wieder kommt ein neuer Frühling ... immer wieder bringt er neue Blumen ... immer wieder Licht in unser Herz ... und die Sonne strahlt vor Wonne ...“

„Auch für die Kleinen muss es Qualität haben“

Die erste Gruppe der Kinder von drei bis fünf Jahren macht noch etwas verhalten mit, zu groß scheint die Überraschung nach monatelangem Darben, endlich wieder ein musikalisches Mitmachprogramm zu erfahren. Aber als „Auch die Schlange freut sich schon lange über eine neue Haut“ ertönt, schlüpfen einige symbolisch mit rhythmischen Bewegungen aus ihrer alten Corona-Haut, allen voran die engagierten Künstler. Gitarrist Gregor Siegmund, der auch Gitarre unterrichtet, weiß: „Wir haben viel geprobt, auch für die Kleinen muss es Qualität haben.“ Und Nora Reinhardt fügt hinzu: „Wir möchten den Kindern ein schönes Erlebnis schenken, weil die Kleinen doch oft vergessen werden. Sie sollen erleben, wie schön es ist, gemeinsam zu singen.“

Von Anja von Semenow