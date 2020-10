Rostock

Manege frei für das große Finale: Der Circus Fantasia verabschiedet sich am kommenden Wochenende in die Winterpause – und zwar mit einem Doppelpack, der sich sehen und hören lassen kann. Zunächst gibt’s am Freitag im Sternenzelt am Stadthafen Rock, Britpop und Folk-Musik auf die Ohren: Die drei Rostocker Bands Fisherman’s Wife, Jane and the Rain und Alison Orbit geben gemeinsam ein Konzert. Am Samstag entern Kinder die Manege und präsentieren eine bunte Show mit Akrobatik- und Clownsnummern, Graffitikunst und Theater.

Der Abschluss könnte passender kaum sein, denn nie war das Angebot im Zirkuszelt so vielfältig wie in diesem Sommer. Grund ist die Corona-Pandemie. Um deren Folgen für die Kulturszene abzumildern und den Rostockern Unterhaltsames zu bieten, haben sich der Circus Fantasia, die Compagnie de Comédie und der Mau-Club unter dem Namen Kulturhafen zusammengeschlossen und Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen sowie Mitmach-Angebote organisiert. „Das hätten wir unter normalen Umständen so nie ausprobiert“, sagt Fantasia-Chefin Diana Bauers.

Euphorie bei Künstlern und Publikum

Not machte erfinderisch und die Rückendeckung seitens der Stadt half. „Binnen drei Wochen haben wir einen bunten Mix aus dem Boden gestampft“, sagt Mau-Geschäftsführer Hannes Schade. Der Kraftakt wurde belohnt – von Besuchern, die Konzerte und Co. mit Standing Ovations feierten, von Künstlern, die dankbar waren, nach dem Lockdown endlich wieder vor Publikum auftreten zu dürfen. „Es war für alle eine Bereicherung. Streaming kann die Direktheit von Live-Events einfach nicht ersetzen“, sagt Martina Witte, Leiterin der Compagnie de Comédie.

Die Sommerspielstätte, das Zirkuszelt, wird nach diesem Wochenende abgebaut. Das Kulturhafen-Trio aber macht weiter. Bis vor Kurzem hatte die Compagnie die Freilicht-Bühne im Klostergarten bespielt, nun finden Vorstellungen wieder im Stammhaus, der Bühne 602, statt. Dort wird aktuell eingeübt, was schon vor Beginn der Adventszeit Kinder auf’s Fest einstimmen soll: das diesjährige Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“. Premiere ist am 5. November. 55 Aufführungen seien in den darauffolgenden Wochen geplant, sagt Martina Witte.

Neues für Konzertgänger und Theaterfans

Im Kulturhafen machen Compagnie de Comédie und Mau-Club gemeinsame Sache, in ihren eigenen Häusern setzen sie auf unterschiedliche Konzepte, um geltende Corona-Auflagen zu erfüllen: In der Bühne 602 tragen Theatergäste Mund-Nasen-Bedeckungen während der Vorführungen. Vorteil: Die Compagnie muss so nur je einen Stuhl zwischen zwei sich fremden Besuchern freihalten und kann so vergleichsweise viele Plätze füllen. Im Mau muss das Publikum dagegen während der Konzerte keine Maske tragen, dafür aber den obligatorischen Abstand von eineinhalb Metern wahren. Folge: Statt der üblichen 800 sitzen bei jedem Gig nur 100 Besucher vor der Bühne – entsprechend hoch die finanziellen Einbußen.

Ebenfalls neu im Mau: Platzanweiser bringen Punk- und Rockfans zu ihren Stühlen. Und egal wie sehr Gitarrenriffs und Schlagzeugsoli dazu reizen – unbeschwert abrocken ist für sie tabu. „Alle haben Bock zu tanzen und dürfen’s nicht. Das ist natürlich sehr ungewohnt“, sagt Mau-Chef Hannes Schade, „aber beim ersten Konzert hat sich das Publikum sehr diszipliniert verhalten.“ Das Livemusik-Erlebnis sei trotz Einschränkungen dagewesen. „Die Euphorie war groß. Der Funke springt auch in Corona-Zeiten über. Dann wird eben, statt zu tanzen, nach Mecklenburger Art freundlich mit dem Fuß gewippt.“ Das sei allemal besser, als ganz auf Konzerte verzichten zu müssen.

Das sehen offenbar auch viele Bands und Solo-Acts so. Jene, die von ihrer Musik leben müssen, seien dankbar für jedes Publikum, sei es auch noch so klein, sagt Schade. Es gebe aber auch Künstler, die ihre Auftritte verschoben haben, um – so Corona es zulässt – im kommenden Jahr vor vollerem Haus spielen zu können.

Kaminer und Keimzeit kommen

An Vielfalt und populären Gästen mangelt’s trotzdem nicht: Am 17. Oktober werden im Mau die 5. Jüdischen Kulturtage eröffnet, mit dabei Schriftsteller Wladimir Kaminer (“Russendisko“). Am 23. und 24. Oktober spielt Keimzeit (“Kling Klang“) auf. Am 13. November entern die Rocker von Larrikins den Saal.

Das Fantasia-Team bricht zwar die Zelte am Kabutzenhof ab, dafür geht’s im Winterquartier kunterbunt zu: In der Turnhalle in der Semmelweißstraße können Kinder und Erwachsene in Zirkuskursen Kunststücke wie Jonglage oder Trapeznummern erlernen. Im Mai geht’s zurück an den Kai. „Dann wollen wir unser Zelt wieder aufbauen. Und egal, was kommt: Wir dürfen es sehr wahrscheinlich sechs Monate stehen lassen, denn unser Hygienekonzept hat sich bewährt“, sagt Diana Bauers.

Eine Zweitauflage soll 2021 auch der Kulturhafen erfahren: Egal, wie sich die Covid-19-Pandemie entwickelt – der Circus Fantasia, der Mau-Club und die Compagnie de Comédie wollen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Hannes Schade: „Kultur ist der Kitt, der uns alle zusammenhält.“

Musik und mehr in der Manege Freitag, 9. Oktober Konzert mit Fisherman’s Wife (Rock, Folk, Country und Blues), Jane and the Rain (Alternative Rock) und Alison Orbit (Alternative, Britpop, Blue-Eyed Soul, Rock) Einlass: 19 Uhr; Beginn: 20 Uhr; Eintritt: VVK 15 Euro Samstag, 10. Oktober Bye, Bye Fantasia: Bunte Show mit Nummern aus Akrobatik, Theater, Clownerie und Graffitikunst Einlass: 15 Uhr; Beginn: 16 Uhr; Eintritt: frei, um Reservierung unter www.fantasia-rostock.de wird gebeten Infos unter: www.fantasia-rostock.de; www.compagnie-de-comedie.de, www.mauclub.de

Von Antje Bernstein