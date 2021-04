Rostock

Es ist ruhig am Dienstagmorgen vor dem Kröpeliner-Tor-Center (KTC) in Rostock. Vor einer halben Stunde hat das neue Schnelltestzentrum in der Stadt eröffnet, noch herrscht kein Andrang vor dem blauen Container. Einige Rostocker bleiben stehen und melden sich spontan zum Bürgertest an.

Angeboten wird dieser von der „Bürgerschnelltest Gbr“ Dahinter stehen Kulturschaffende aus Rostock. Geschäftsführer Frank Holle hat zusammen mit Veranstaltungsplaner Jörg Mandel und der Moya Kulturbühne das Testzentrum innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt.

„Die Stadt Rostock hat uns gefragt, ob wir helfen. Wir sind es gewohnt, spontan, schnell und unbürokratisch zu arbeiten“, sagt Holle, der die Eventagentur Goliath Show & Promotion leitet. „Außerdem haben wir seit einem Jahr nichts zu tun und hoffen, dass es so bald wieder aufwärts geht.“ Holle geht davon aus, dass ein solcher Schnelltest zukünftig Voraussetzung für den Besuch einer Veranstaltung, etwa Kino und Theater, wird.

Testpflicht beim Shoppen und Friseur

Ab dem 10. April muss in Rostock ein negativer Test vor dem Shoppen oder der Inanspruchnahme einer körpernahen Dienstleistung vorgelegt werden. Jeder Bürger hat, im Rahmen der Verfügbarkeit, mindestens einmal die Woche Anspruch auf einen kostenfreien Schnelltest. „Wir haben die ersten Tests sehr unkompliziert und schnell bekommen“, sagt Frank Holle.

„Weitere sind in Bestellung.“ Wie das auf Dauer mit der Verfügbarkeit aussieht, werde sich zeigen – schließlich würden immer mehr Testzentren eingerichtet. „Ich hoffe, dass wir hier am KTC täglich 400 bis 500 Menschen testen können“, sagt er.

Apothekerverband beklagt Engpass

Der Apothekerverband MV hat in der vergangenen Woche Engpässe bei den Schnelltests beklagt. „Jeder hat Anspruch auf den Test, allerdings muss auch das Material zur Verfügung stehen“, sagt der Vorsitzende Axel Pudimat. Die Apotheken würden teilweise von Anfragen überrollt. Bei den Einrichtungen sind viele Termine schon weit im Voraus ausgebucht. So gibt es unter anderem in der Adler-Apotheke für die kommende Woche nur noch am Sonnabend freie Zeitfenster.

Froh über mehr Testmöglichkeiten

Diese Erfahrung hat auch Ulrike Böhm gemacht. „Mein Apotheker hat schon den Hörer beiseitegelegt, weil zu viele Leute anrufen und nachfragen. Es ist gut, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt“, sagt sie. „Ich denke, dass ich das Angebot öfter in Anspruch nehmen werde.“

Die Frau aus Blankenhagen ist am Dienstag durch Zufall auf das neue Testzentrum aufmerksam geworden. „Da ich gerade ein bisschen Aufenthalt bis zu einem Termin habe, dachte ich mir, ich nehme das Angebot mal wahr“, erklärt die 42-Jährige. Der Nasenabstrich sei „ekelhaft“ gewesen.

„Das geht so tief rein, das ist nicht schön. Bei meinem letzten Test beim Hausarzt war das angenehmer. Aber es dauert ja nicht lange.“ Nun muss die Frau aus dem Landkreis noch 15 bis 30 Minuten auf ihr Ergebnis warten. Im Anschluss erhält sie ein Zertifikat, das das Testergebnis sowie Datum und Uhrzeit festhält. Von da an ist das Ergebnis 24 Stunden lang gültig.

12 Euro pro Test

Die Wartezeit vor Ort soll bald entfallen. „Noch in dieser Woche wollen wir die Ergebnisse per E-Mail verschicken und so auch den Zettelkram ein bisschen in den Griff bekommen“, sagt Frank Holle. Für die Tests, die für die Bevölkerung kostenfrei sind, bekommt er vom Land jeweils 12 Euro. Davon müssen die Schutzausrüstung sowie das Material und Personal bezahlt werden. „Wenn viele kommen, ist das sicher kostendeckend. Reich wird man davon nicht, aber darum geht es uns hier auch nicht.“

„Vorher Nase putzen“

70 Mitarbeiter gehören zum neuen Testteam: Neben Medizinstudenten sind das weitere Kulturschaffende und Gastronomen. Auch Stephanie Maass, Inhaberin der Bar „Stadtkind“ in der KTV, war sofort dabei. „Ich habe viel Zeit und kein Geld und möchte etwas tun. Dann wurde ich angesprochen und gefragt, ob ich helfen möchte“, erklärt sie ihre Motivation.

Erfahrungen im medizinischen Bereich hatte sie zuvor nicht, wurde daher im Voraus geschult. „Es kostet erst einmal etwas Überwindung, weil das Ganze nicht ganz so angenehm ist und man den Getesteten ziemlich nahe kommt“, sagt die Rostockerin. „Aber man weiß ja, dass es für eine gute Sache ist und vielleicht schaffen wir es ja so, dass wir bald wieder arbeiten dürfen.“

Öffnungszeiten und Infos Neben dem Testzentrum vor dem Kröpeliner-Tor-Center (KTC) hat am Dienstag noch ein weiteres Testzentrum der „BürgerSchnellTest GbR“ eröffnet. Es befindet sich neben der Ostseesparkasse in Lütten Klein (Warnoeallee 29). Die Testung erfolgt von Montag bis Sonnabend am Standort KTC von 9 bis 18 Uhr, in Lütten Klein bis 17 Uhr. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Schnelltests nur bei Personen ohne Corona-Symptome durchgeführt werden. Die Bürgertestung ist ab sofort mit und ohne Termin möglich. Weitere Informationen unter www.testen-rostock.de

Maass trägt Schutzkleidung, Maske und zusätzlich ein Gesichtsvisier. Die Getesteten behalten ihren Schutz und ziehen sie für die Zeit des Abstrichs unter die Nase. „Ich fühle mich sicher. Außerdem bitten wir die Leute, sich vorher die Nase zu putzen, damit uns, falls sie niesen müssen, weniger entgegenkommt.“

Gefühl von Sicherheit

Zur Eröffnung schaute auch Klaus Banner vorbei. Der KTC-Chef stellt für den Testcontainer gern seine Fläche vor dem Einkaufscenter zur Verfügung. „Die Lage ist gut – wir haben hier die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr und für Autofahrer direkt das Parkhaus um die Ecke sagt er.

„Außerdem kann man nach dem Test an dieser Stelle direkt starten in die Fußgängerzone und ins KTC.“ Banner hofft, dass durch die flächendeckenden Tests bald wieder ein Einkaufserlebnis möglich ist. „Ich denke, dass die Menschen das nutzen werden“, sagt er. „Die Tests geben nicht nur den Kunden, sondern auch den Händlern etwas Sicherheit.“

Von Katharina Ahlers