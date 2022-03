Rostock

„Solidarität allein reicht nicht“, „Stoppt den Krieg“, „Putin go home“ – diese und noch viele weitere Sprüche waren auf den Plakaten zu lesen, die die 70 Menschen am Dienstagnachmittag auf dem Neuen Markt in Rostock in die Luft hielten. Viele von ihnen schwenkten zudem die blau-gelbe Fahne der Ukraine, andere hatten ihre Gesichter geschminkt. Die deutsch-ukrainische Gesellschaft hatte erneut zu einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine geladen.

Auch Meno Stemmermann und Lasse Serger kamen, um ein Zeichen zu setzen. „Ich finde es unfassbar, dass wir in eine Zeit zurückversetzt wurden, in der wieder Krieg mitten in Europa herrscht“, erklärt Stemmermann.

Beindruckt von Zusammenhalt

Tetiana Sushko von der ukrainischen Gesellschaft ist gerührt. Rostock hält zusammen. Viele möchten helfen, wir bekommen so viele Anrufe. Viele wollen spenden, andere wollen mit ihren privaten Pkw nach Polen fahren, Spenden vorbeibringen und ukrainische Flüchtlinge mitnehmen“, resümierte sie die vergangenen Tage. „Ich hätte nie damit gerechnet, wie groß die Solidarität ist.“

Am Dienstag wurden weitere 18 Flüchtlinge in der Hansestadt erwartet. Viele Fragen – etwa nach der Unterbringung – seien noch offen. Sushko selbst lebt in Rostock, hat Familie in der Ukraine. „Meine Schwester mit ihren Kindern und Enkelkindern möchte in Kiew bleiben. Sie haben sich dort immer wohl gefühlt“, sagt die Rostockerin, die sich große Sorgen macht. „Tag für Tag wird es schlimmer und nun wird ganz Europa mit Atombomben bedroht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“

„Wir sind ein friedliches Volk“

Rednerin Nataliia Große war den Tränen nahe. „Wir hatten nie Konflikte mit Russen in unserem Land. Wir sind ein friedliches, weltoffenes Volk“, betonte sie. „Wir werden nicht aufgeben, wir werden nicht schweigen.“ Zukünftig soll regelmäßig sonntags demonstriert werden.

In Rostock als größter Stadt des Landes sind laut Sozialdezernent Andreas Ruhl bis zum Montagabend etwa 30 Flüchtlinge angekommen. Für das gesamte Land geht das Innenministerium von einer „kleinen dreistelligen Zahl“ aus.

Von Katharina Ahlers