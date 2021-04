Rostock

Rostock soll bunter werden. Mit Hilfe der Freudestifter der Hanseatischen Bürgerstiftung und der Rostocker Uni soll das Innenstadtbild aufgewertet werden. Und zwar mit Holzkisten, die von Rostockerinnen und Rostockern gestaltet werden. Die Stadtraumausstellung „KistenKunst – Lasst Rostock zusammenwachsen!“ ist auch eine Reaktion auf die Isolierung, die alle Rostocker durch die Corona-Pandemie ertragen müssen, sagen Juliane Bombeck und Alexander Winter von der Stiftung.

Ausstellungsinseln in der Innenstadt vom 1. bis 22. August

Die Kistenkunst soll ein Quell für Kreativität und Begegnung in der Stadt werden. Und das funktioniert so: Kreative Köpfe aus und um Rostock sind eingeladen, eine der 50 Kisten zu gestalten, sich mit dem Lebensgefühl der Zeit auseinanderzusetzen und für die Stadtraumausstellung zur Verfügung zu stellen – Schulklassen, Vereine, Initiativen, Unternehmen, Privatpersonen. Die Holzkisten werden derzeit in zwei Größen auf dem Rostocker Michaelshof gebaut und ab Anfang Mai ausgegeben. Vom 1. bis 22. August werden „Ausstellungsinseln“ mit kreativ gestalteten Kisten sowie einer „Begegnungsbank“ ausgestattet, die zur Belebung der Innenstadt beitragen sollen.

Der Hotelier und Vorstand der Bürgerstiftung, Alexander Winter, sagt: „Wir möchten den Rostockerinnen und Rostockern mit diesem Projekt einen Impuls geben, sich kreativ für die Verschönerung des Stadtzentrums zu engagieren und ihnen einen Anlass bieten, sich wieder dort aufzuhalten und miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Winter: „Die Kisten können natürlich auch gern zu den Themen unserer Stiftung – wie Umwelt- und Naturschutz, Klimawandel, Kunst und Kultur, Bildung und Gemeinschaft – bemalt, bepflanzt oder mit Installationen bestückt werden.“

Siegerkiste wird beim Bürgerbrunch am 22. August gekürt

Die Stadt stellt Künstlern, die zu Hause keine räumlichen Möglichkeiten zur Gestaltung haben, mehrere Standorte für das Werkeln und Lagern zur Verfügung und hilft auch beim Transport. Ab dem 1. August sollen die Kisten in der Innenstadt zu sehen sein. Und alle Einwohner können über einen QR-Code auf jeder Kiste abstimmen, welche die schönste ist. Auf der Webseite der Stiftung wird es eine Bildergalerie mit Fotos sowie eine Karte mit den Standorten geben. „Das sind doch schöne Ziele für einen Spaziergang durch die Innenstadt“, findet der Organisator. Am 22. August wird die Gewinner-Kiste während des 8. Rostocker Bürgerbrunchs, der 2020 ausfallen musste und in diesem Jahr vom 13. Juni auf den Spätsommer verschoben wurde, gekürt.

Infos: www.kistenkunst.de

Von Michael Meyer