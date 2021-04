Reutershagen

34 Tafeln säumen den Weg zwischen Kunsthalle und Schwanenteich. Sie zeigen eine ausdrucksstarke Bildreportage der Künstlerin Manuela Koska. Die Bilder zeigen Menschen, sie erzählen Geschichten. Von einer sagenhaften Begegnung einer Fotografin mit einem Juden in Rostock.

Am 23. April wurde die Open-Air-Ausstellung „Abraham war Optimist“ an der Rostocker Kunsthalle eröffnet. Sie ist Teil des Programms zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. „Wir sind glücklich über die Möglichkeit, Kunst trotz des Lockdowns zugänglich machen zu können“, sagt Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann.

Die Geschichte hinter den Bildern

Die Fotografin Manuela Koska war vor vielen Jahren beruflich in Rostock unterwegs, als sie William Wolff zum ersten Mal begegnete. Es geschah unverhofft, nahezu beiläufig und brannte sich dennoch so tief in die Erinnerung der Fotografin ein, dass es sie von diesem Tag an nicht mehr loslassen sollte. Auf dem Neuen Markt lief ihr der ehemalige Landesrabbiner und Ehrenbürger Rostocks William Wolff über den Weg und vor die Kamera. Er schaute sich noch einmal um, lächelte und verschwand. Koska erkannte in diesem Mann die Geschichte seines bewegten Lebens, seine hohe Bildung, seinen klugen Geist. „Ich wollte mehr über ihn erfahren. Ich wusste, da ist etwas“, sagt sie über ihre erste Begegnung mit William Wolff.

Koska recherchierte nach dem Unbekannten. Bis sie ihn fand. Aus einer flüchtigen Begegnung wurde Freundschaft. Die Künstlerin begleitete den Rabbiner zehn Jahre lang auf Reisen durch Europa und darüber hinaus. Sie suchten Orte jüdischen Lebens auf, reisten nach Haifa, Tel Aviv, Ravensbrück. Reisten nach Auschwitz. „Ich empfand Trauer und Ohnmacht. Und ich spürte in den Erzählungen der Juden auch Optimismus“, sagt Michaela Kafka. Dass es Leid und Schmerz gebe, aber auch Hoffnung, Heilung und Verzeihung sei ein zentrales Thema ihrer Ausstellung.

Zur Galerie Die Geschichte des Rabbiners William Wolff und des jüdischen Lebens ist jetzt an der Kunsthalle zu sehen. Außerdem hat ein neues Testzentrum an der Kunsthalle eröffnet.

„Abraham war Optimist“ ist eine gewachsene Bildreportage über den ehemaligen Landesrabbiner William Wolff und das jüdische Leben. Bis zum 13. Juni wird die Ausstellung im Außenbereich der Kunsthalle Rostock zu sehen sein. „Sie ist ein wichtiger Bestandteil, um jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommern sichtbar zu machen“, erklärt Anette Niemeyer vom Verein „Bunt statt braun“. Gemeinsam mit der Künstlerin Manuela Koska und der Kunsthalle Rostock hat der Verein das Open-Air-Format entwickelt. Für die finanzielle Unterstützung sorgte die Ospa-Stiftung. „Wir freuen uns, bei einer so wichtigen Ausstellung geholfen zu haben“, so Jana Mentz von der Ospa-Stiftung.

Durch das Konzept der Freiluftausstellung kann ein pandemiegerechtes Kulturerlebnis entstehen. Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann ist dankbar für diese Initiative und das anspruchsvolle Ergebnis, das nun am Schwanenteich zu sehen ist. „Für die erneute Schließung der Kunsthalle finde ich jedoch kaum noch Worte“, äußert sich Neumann besorgt. Natürlich sei eine Freiluftausstellung jetzt ein großes Glück, dennoch fühle er sich und seine Konzepte missachtet.

Corona-Schnelltest an Kunsthalle möglich

Wer die Ausstellung kostenfrei und öffentlich besuchen möchte, hat nun auch die Möglichkeit, einen kostenlosen Corona-Schnelltest an der Kunsthalle zu machen. „Wir haben jetzt ein offizielles Testzentrum“, sagt der Kunsthallen-Chef.

Manuela Koska steht am Rande der Ausstellung, sie schaut auf die Fotos, erzählt die Geschichten dazu. Eines der Bilder ist in Auschwitz entstanden bei sengender Hitze. Sie redet über den besonderen Menschen William Wolff.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn er einmal nicht mehr lebe, so hatte es der Rabbiner der Fotografin versprochen, und es ein Telefon im Himmel gäbe, dann würde er sicher anrufen. Wolff starb im Juli 2020 im Alter von 93 Jahren. Der Anruf, sagt Koska, kommt bestimmt. Und in der Zwischenzeit erzähle sie von ihren Reisen und einer Persönlichkeit, die nie ganz geht.

Von Lea-Marie Kenzler