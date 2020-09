Der Letzte macht das Licht aus? In der Rostocker Kunsthalle hat das am Sonntag gedauert. Bis tief in die Nacht wurde im Museum gearbeitet, damit am Montag die Schlüssel übergeben werden können. Zwei Jahre ist das Haus für eine Komplettsanierung geschlossen. Viele Kunstinteressierte nutzten die letzte Chance für einen Besuch und erhielten spannende Einblicke.