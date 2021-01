Rostock

Er soll einen Lastwagen gelenkt haben, in dem – verdeckt von Marmeladengläsern - 85 Kilogramm Marihuana versteckt waren. Die Drogen sollten gewinnbringend weiterverkauft werden, der Transport flog auf. Deshalb muss sich seit Donnerstag ein 37-jähriger Serbe vor dem Rostocker Landgericht verantworten.

Ihm werden die Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Beihilfe zum Drogenhandel vorgeworfen. Konkret soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft als Mitarbeiter einer Speditionsfirma am 1. Juni 2020 einen Lkw mit Kühlauflieger in Barcelona übernommen und sich auf den Weg nach Rostock begeben haben. Die Ladung: 85,04 Kilogramm Marihuana, versteckt hinter einer Tarnladung aus 24 Paletten mit leeren Marmelade-Einweckgläsern.

Weiterverkauf der Drogen in Schweden geplant

Der Anklageschrift ist weiter zu entnehmen, dass der Serbe den Lkw über Frankreich nach Deutschland fuhr und das Ziel der gewinnbringende Weiterverkauf der Drogen in Schweden war. Kurz vor dem Rostocker Seehafen flog der Transport auf, weil der Zoll den Lkw kontrollierte. Noch am selben Tag wurde der 37-Jährige festgenommen.

Am Eröffnungstag des Prozesses äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen. In den Zeugenstand gerufen wurden mehrere Zollbeamte, die damals den Laster kontrollierten. Einer von ihnen berichtete, wie er und seine Kollegen aus Barcelona einen Fahndungshinweis bekamen, wonach sich der Lkw mit der Drogenladung auf dem Weg nach Rostock befinden soll.

Fahrer wirkte bei Drogenfund „erschrocken“

Anhand des Kennzeichens konnte er verifiziert werden. Der Zollbeamte beschrieb, wie die Kontrolle der Ladung ablief. „Wir konnten zuerst nichts außer Marmeladen-Einweckgläser sehen“, sagte der 48-Jährige. Erst mit der Hilfe eines Gabelstaplers konnte der Trailer ausgeladen werden, dort entdeckten die Beamten schließlich acht geruchsdicht verschweißte Kartons mit Marihuana.

Daraufhin angesprochen wirkte der Fahrer „erschrocken“. Auch der eigentliche Auftraggeber, für den der Serbe arbeitete, wurde zeitgleich festgenommen. Ihm wird gesondert der Prozess gemacht.

Verteidiger und Richter gerieten aneinander

Notiz am Rande: Ein ungewöhnliches Verhalten legte Verteidiger Gunnar Engel an den Tag. Er fühlte sich mehrfach von Richter Guido Lex in seiner Rede unterbrochen, woraufhin es ein Streitgespräch zwischen beiden gab. Ebenso war er auch mit dem Verhalten seines eigenen Mandanten nicht einverstanden, weil dieser sich offenbar nicht an die Absprache hielt, woraufhin der Verteidiger sich trotzköpfig und wenig interessiert an dem weiteren Verlauf des Prozesses zeigte. Die Verhandlung wird kommenden Mittwoch (20. Januar) fortgeführt.

Von Stefan Tretropp