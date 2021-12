Rostock: Kurt-Schumacher-Ring nach Rohrbruch geflutet

Rostock-Dierkow

Abermals ist es im Rostocker Stadtteil Dierkow zu einem größeren Wasserrohrbruch gekommen, der weitreichende Auswirkungen zur Folge hatte.

Gegen 19 Uhr am gestrigen Sonntagabend platzte eine Haupttrinkwasserleitung im Kurt-Schumacher-Ring. Die Keller mehrerer Mieter liefen daraufhin mit Wasser voll. Und nicht nur das: Diesmal bekamen auch Autofahrer die Auswirkungen der Havarie kräftig zu spüren. Denn ein Teil des Kurt-Schumacher-Rings, an der Ecke zur Lorenzstraße war vollkommen geflutet. Parkende Autos standen im Wasser. Die Besitzer mussten ihre Fahrzeuge, so es überhaupt noch ging, entfernen.

Andere Verkehrsteilnehmer konnten den Ring gar nicht erst benutzen und mussten eine Umleitung in Kauf nehmen. Neben den Mitarbeitern des Notdienstes von Nordwasser rückten auch Polizei und Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot nach Dierkow aus. Zwei Streifenwagen sperrten den Kurt-Schumacher-Ring für den fließenden Pkw-Verkehr. Feuerwehrleute begannen damit, die mit Wasser gefluteten Keller leer zu pumpen und auch die Straße von Wassermassen zu befreien – jedoch waren auch die Gullys heillos überfordert. Viele Haushalte blieben über mehrere Stunden ohne Wasser- und Stromanschluss.

Möglicherweise liegt die Ursache des Rohrbruchs an der altersbedingten Abnutzung der teils jahrzehntealten Leitungen – wie schon in vorherigen Fällen. Erst kürzlich, im Oktober, kam es nur wenige Hundert Meter weiter, in der Heinrich-Tessenow-Straße, zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier platzte ein Wasserrohr und flutete Straße und Keller.

Von Stefan Tretropp