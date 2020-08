Rostock: Kurze Stippvisite der MS „Europa“ im Seehafen

Normalerweise herrscht jetzt Hochsaison auf der Ostsee. Aber durch die Corona-Einschränkungen liegen weltweit die Kreuzfahrtschiffe an der Leine. Viele Reedereien wollen bald wieder Reisen anbieten. Die MS „Europa“ kreuzt schon auf der Ostsee und war am Samstag kurz in Rostock.