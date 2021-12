Rostock

Es gibt dieses sehr traurige Lied von Philipp Poisel, das einem am Samstagabend um 23 Uhr im Rostocker LT Club in den Sinn kommt. „Ich bin allein in der Nacht, wie du“, singt er darin und klingt dabei tapfer und todunglücklich zugleich. „Ich hab Angst in der Nacht, wie du. Und ich tanz durch die Nacht, wie du.“

Wie das Hören dieses Liedes versetzt der Anblick des LT Clubs dem Herzen einen Stich. Nicht nur, weil keine Gäste da sind. Sondern, weil alle anderen da sind. Alle an ihrem Platz: Die Türsteher stehen an der Tür, Kassierer und Garderobenmann an ihren Tischen im Vorraum, die Barleute hinter ihren Tresen, der DJ an seinem Pult, der Testbeauftragte in der Schnelltest-Station vor dem Club.

Tanzen im Club ist aktuell verboten

Weil DJ Noah sein Handwerk versteht, spielt er nicht den deprimierenden Philipp Poisel. Aus den Boxen dröhnen die Bässe einer Disco-Version von Annen May Kantereits „Ich glaub, ich geh’ heut nicht mehr tanzen“ und man möchte jetzt genau das tun: Tanzen. Unter der glitzernden Disco-Kugel ist unendlich viel Platz. Wie ausgelassen könnte man sich hier bewegen, sich die Corona-Sorgen aus den Knochen schütteln, sich befreien vom Alltag. Doch das ist verboten. Und deshalb ist kein Gast da.

DJ Noah spielt Musik im leeren Rostocker LT Club. Der Student freut sich, dass er den Job nicht verliert und der Club weiter öffnet. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Warum trotzdem geöffnet ist, erklärt Mitarbeiter Fabian Welkener – er ist Vorsitzender des Thierfelder Club e. V., ein Verein rund um den LT Club: „Die Politik sagt uns mit der 2G-plus-Regelung: Ihr könnt öffnen, ihr dürft Umsatz machen. Sie braucht uns deshalb den Umsatzverlust nicht zahlen.“ Einziger Haken: Das Kerngeschäft des Clubs, das Tanzen, ist bei Warnstufe Rot der Corona-Warnampel untersagt. Sitz-Disco nennt sich das Konzept.

„Alles, was erlaubt ist, kann man zu Hause machen“

„Alles, was bei uns erlaubt ist, kann man auch zu Hause machen: Musik hören, Alkohol am Tisch trinken, Spiele spielen“, so Welkener. „Wenn niemand kommt, schließen wir heute um 1 Uhr zu, aber wir werden auch wieder aufschließen.“ Nur wofür der Aufwand? „Bei uns arbeiten vor allem Studenten, es ist schwer, das Personal zu halten. Wenn wir sie nicht bezahlen, müssten sie sich einen Job im Einzelhandel oder so suchen und kommen später nicht zurück. Wir brauchen rund 30 Leute je Abend. Es ist schwer, so viel Personal zu finden.“

Personalleiterin Alexandra Ivan und Corona-Testbeauftragter Lasse Albrecht vom Rostocker LT Club. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Personalleiterin Alexandra Ivan nennt noch einen weiteren Grund fürs Durchhalten: „Wir wollen jungen Leuten einfach die Möglichkeit geben, rauszukommen. Gerade jetzt braucht man doch was fürs Gemüt. Leute kennenlernen, sich treffen und quatschen kann man hier ja auch weiterhin. Wir wollen dieses Angebot weiterhin machen.“ Bitter für sie: „Wir haben eine neue Lüftungsanlage, die fünfmal in der Stunde die Luft im Raum austauscht. Unsere Branche bewegt sich. Nur die Politik sucht die Lösungen für das Corona-Problem immer wieder an der gleichen Stelle: bei den Jungen.“

„Dass es so schlimm wird, damit haben wir nicht gerechnet“

Kurz nach 23 Uhr kommen schließlich doch noch ein Dutzend Gäste – darunter sechs Freunde aus Rostock und Hannover. „Wir wussten ja, dass es leer sein könnte“, sagen sie. „Aber dass es so schlimm wird, damit haben wir nicht gerechnet.“ Sie stehen auf der Außenterrasse um eine Feuerschale. Auch hier vermitteln Bar und Musik den Anschein eines normalen Abends. „Sonst muss man um diese Zeit locker eine Stunde anstehen, um reinzukommen.“

Marcel, Ole, Sophie, Caty, Jan und Jonas kamen am Samstag aus Solidarität in den LT Club - obwohl sie nicht tanzen durften. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Sie haben sich extra testen lassen: „Aus Solidarität mit dem Club kann man das ruhig machen. Es ginge ja auch direkt vor der Tür.“ Und sie appellieren: „Jeder redet davon, das LT unterstützen zu wollen, na dann sollen die Leute auch herkommen.“

Dramatische Situation und Zwickmühle

Das Beispiel des LT Clubs zeige, wie dramatisch die Situation gerade ist und in welcher Zwickmühle sich die Branche befinde, sagt Lars Schwarz, Landesvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. „Einerseits sagt man, ihr seid nicht zwangsgeschlossen, aber die Maßnahmen kommen einem Lockdown gleich. Es gibt zwar Überbrückungshilfen für Fixkosten und auch das Mittel der Kurzarbeit, aber die Maßnahmen kollidieren.“

Schwarz erklärt: „Will man Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen, gilt die Schadensminderungspflicht. Man darf also nicht unnötig hohe Kosten durch eine Öffnung des Geschäfts verursachen, wenn sich der Betrieb nicht lohnt.“ Ein Grund, weshalb in Rostock die meisten Clubs geschlossen haben.

„Auf was soll man hoffen?“

Und Schwarz weiter: „Auf der anderen Seite besagt die Kurzarbeiterregelung, dass ein einfacher Umsatzverlust nicht reicht, um das Geschäft zu schließen.“ Die Dehoga habe deshalb die Landes- und Bundesregierung um Klarstellung gebeten. Es brauche schnell eindeutige Regeln für Unternehmer, denn: „Auf was soll man auch hoffen? Die Intensivstationen füllen sich. Da wird es kurzfristig wohl kaum weniger strenge Kontaktbeschränkungen geben.“

Beim Verlassen des Clubs kurz vor Mitternacht singt wieder Philipp Poisel leise im Hinterkopf: „Ich bin allein in der Nacht, wie du.“ So viel ist klar: Niemand, und ganz besonders junge Leute, sollten in der Nacht nicht allein sein müssen. Deshalb bleiben trotz allem viele Clubs und Kneipen offen – so lange sie durchhalten.

